Gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları "basitleştirilecek"

Tokyo Valisi Yuriko Koike, gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları konusunda değişikliğe gidilebileceğini söyledi. Koike, "basitleştirilmiş" bir Olimpiyat planlandığını söyledi.

Gelecek yıla ertelenen Olimpiyatlar'da zorunlu Covid-19 testi, daha az seyirci gibi önlemler üzerinde konuşuluyor. Uluslararası Olimpiyatlar Komitesi Başkanı John Coates, Covid-19 tehlikesinin bitmeme ihtimalini hatırlatarak gelecek yıl "çok farklı bir Olimpiyatlar" için hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

Tokyo Valisi de gelecek yıl için basitleştirilmiş bir turnuva için hazırlık yapıldığını söyledi.

Gelecek yıl gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları'ında gelecek bütün seyircilere de Covid-19 testi yapılması ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu yıl yapılması Temmuz ayında başlaması planlanan Tokyo Olimpiyatları, Covid-19 nedeniyle gelecek yıla ertelenmişti.