Gelecek yıl Avrupa’da büyüme duracak

Avrupa Komisyonu'na göre, gelecek yıl Almanya ve Fransa'nın ekonomik büyümesi duracak, İngiltere ise durgunluğa girecek.



Avrupa Komisyonu'nun tahminlerine göre, küresel finansal kriz nedeniyle, Euro bölgesi sadece yüzde 0,1 oranında büyüyebilecek. 2010 yılında ise yüzde 0,9 oranında büyüyecek.

Yüzde 0,1 oranında büyüme beklenen Euro bölgesinin, gelecek yıl yüzde 0,5 oranında küçülecek olan ABD ile yüzde 0,4 oranında daralması beklenen Japonya'dan daha iyi durumda olduğu da ifade edildi.



Almanya ve Fransa'nın ekonomik büyümesi yüzde 0 düzeyinde, yani ‘durma’ noktasında olacak.



En kötü etkilenecek ülke ise İngiltere olacak. İngiliz ekonomisinin, yüzde 1 oranında küçülmesi bekleniyor.



Bu arada, İrlanda ekonomisinin halen durgunlukta olduğu belirtilirken, İspanya'nın ekonomisinin de daralacağı kaydediliyor.



Euro bölgesi dışındaki Estonya ve Letonya'nın da, gelecek yıl ekonomisi daralan ülkeler arasına gireceği belirtiliyor.



‘Türkiye krizi savuşturmaya hazır ama büyüme hızla yavaşlayacak’



AB Komisyonu, Türk ekonomisinin geçmiş yıllara kıyasla "global finansal krizi savuşturmaya çok daha iyi hazırlandığını" da bildirdi.



AB Komisyonu tarafından hazırlanan güz ekonomik raporunda, Türkiye'de siyasi gelişmelerin ekonomiyi çok yakından etkilemeyi hala sürdürdüğü belirtilerek, AK Parti aleyhine açılan kapatma davasında bunun çok açık şekilde gözlendiği kaydedildi.



Raporda, AK Parti aleyhine açılan kapatma davasının ekonomiye "parazitlik" yaptığı suçlamasına yer verilirken "mahkeme sürecinden kaynaklanan iç siyasi belirsizlikler, küresel kredi kriziyle daha da kötüleşti" denildi.



Türk ekonomisinin 2009 yılında, dış talepteki daralma ve kredi temininin zorlaşmasıyla yavaşlayacağı uyarısında bulunulan raporda şu ifadelere yer verildi:



"Türk ekonomisi, geçmiş yıllara kıyasla global krizi savuşturmaya çok daha hazırlıklı. Fakat büyük dış finansman ihtiyacı şoklara karşı kırılganlığı artırıyor. Aktif fiyatlarında ve dövizde halen süren düzeltme hareketi nedeniyle büyümenin hızla yavaşlaması kaçınılmaz. Bu yıl yüzde 3,4 olarak beklenen büyüme hızının 2009'da yüzde 2,7'ye ineceği tahmin ediliyor."



Türk ekonomisinin büyüme hızının 2010'da yaklaşık yüzde 4'e çıkacağı öngörülen raporda şu uyarılar yapıldı:



"Büyümenin yavaşlaması ve petrol fiyatlarının gerilemesinin cari açık üzerindeki baskıyı hafifletmesi beklense de sanayi ve hizmet sektöründeki şirketlerin büyük finansman ihtiyacı, kırılganlık kaynağı olmayı sürdürüyor. Eğer küresel finansal krizle küresel ekonomideki yavaşlama daha sert ve daha uzun süreli yaşanırsa Türk ekonomisi daha ciddi bir uyum sürecine maruz kalabilir."



AB Komisyonu raporunda, Türkiye'de bu yıl yüzde 1 olması beklenen istihdam artışının 2009 yılında yüzde 0,4 ve 2010'da yüzde 1,4'le süreceği öngörülürken işsizlik oranlarının önümüzdeki yıl yüzde 9,5 ve 2010'da yüzde 9,1 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.



Raporda, bu yıl gayri safi yurtiçi milli hasılanın yüzde 6,3'üne ulaşacak cari açığın önümüzdeki yıl yüzde 5,4'e geriledikten sonra tekrar artmaya başlayarak 2010'da yüzde 6 düzeyine ulaşacağı ifade edildi.



AB'ye göre, Türkiye'nin kamu borç yükündeki azalma, küresel krizden olumsuz etkilenmeyecek. Buna göre 2008 yılı sonunda gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 35,1'ine gerileyecek kamu kesimi brüt borcu, 2009'da yüzde 34,3'e ve 2010'da yüzde 33,2'ye inecek.



