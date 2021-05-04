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Gelecek Partisi Sözcüsü: Yeni anayasaya türbe ziyareti tarifi de koyun ki millet ayağını denk alsın!

Özcan, İmamoğlu hakkında başlatılan 'türbe' incelemesine tepki gösterdi

04 Mayıs 2021 18:48

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeye tepki gösterdi. Özcan,  "Yeni anayasaya türbe ziyareti tarifi de koyun ki millet ayağını denk alsın!" düşüncesini dile getirdi.

Özcan paylaşımında, "Sayın İmamoğlu'na 'türbede ellerini arkadan bağladın soruşturması', tam bir kara komedi. Yerel seçimleri kazanma adına trollerin provokasyonu zannettiğimiz foto, meğer yargının takibindeymiş. 'Yeni anayasaya!!' türbe ziyareti tarifi de koyun ki millet ayağını denk alsın!!" ifadesini kullandı. 

Gelecek PartisiSözcüSerkan Özcanİmamoğlutürbeziyaret
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