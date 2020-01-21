Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: AK parti kendi içinde insan yetiştiremeyen, insan öğüten bir yapıya dönüştü

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selim Temurci, "AK Parti ile Gelecek Partisi arasında şu anda siyah ve beyaz arasındaki fark gibi bir fark var" dedi. Temurci ayrıca AKP hakkında "AK Parti gerçekten yaşıyor mu? Bu soruyu şöyle cevaplayabiliriz: Sayın Erdoğan’ı oradan bir alın ve millete sorun. Sayın Ahmet Davutoğlu parti içi bir darbeyle görevden uzaklaştırılması sonrası AK Parti kendi içinde hiçbir zaman söz söyleyebilme yeteneğine sahip herhangi bir siyasi karakter yetiştiremez. AK parti kendi içinde insan yetiştiremeyen, insan öğüten bir yapıya dönüştü" değerlendirmesi yaptı.

Selim Temurci Gelecek Partisi ve AKP'ye dair Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın sorularını yanıtladı. Temurci'nin AKP ve Gelecek Partisine dair bazı sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Sayın Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi’nin Genel Başkanıydı, siz de il başkanıydınız. Sizin AK Parti’den ne farkınız olacak?

Bizler kendi geçmişini inkar eden insanlar değiliz. AK Parti’nin hikayesi aslında çok değerli bir hikayedir. AK Parti’yi var eden değerlerle hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Biz, AK Parti, AK Parti olma vasfını kaybettiği için itirazlarını yapmış insanlarız. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı dönemimde o dönem Sayın Genel Başkanımıza ‘Bu ahlaki yapı içinde, bu siyasal duruşla, bu bakış açısıyla artık AK Parti’de siyaset yapma şansım kalmadı, bana müsaade edin’ diyerek AK Parti’den ayrılmış bir kardeşinizim. Daha ağırını, Türk demokrasi tarihine bir travma olarak geçecek bir şekilde, Sayın Ahmet Davutoğlu yaşamıştı. Yüzde 49,5 oy almış bir genel başkan, milletin başbakan olarak görmek istediği bir isim, 1 Kasım’da göreve geldi, 5-6 ay sonra da görevden ayrılmak zorunda kaldı. Yani gelinen noktada AK Parti ile Gelecek Partisi arasında şu anda siyah ve beyaz arasındaki fark gibi bir fark var.

Size göre AK Parti’nin bir geleceği yok mu?

AK Parti gerçekten yaşıyor mu? Bu soruyu şöyle cevaplayabiliriz: Sayın Erdoğan’ı oradan bir alın ve millete sorun. Sayın Ahmet Davutoğlu parti içi bir darbeyle görevden uzaklaştırılması sonrası AK Parti kendi içinde hiçbir zaman söz söyleyebilme yeteneğine sahip herhangi bir siyasi karakter yetiştiremez. Ak parti kendi içinde insan yetiştiremeyen, insan öğüten bir yapıya dönüştü. Böyle bir yapı içinde siyaset yapmanın zorluğunu parti içinde kalan arkadaşlarımız da biliyor ve test ediyorlar. 28 Şubat’ta milletle mücadele eden yapılar AK Parti’nin ortaya çıkmasına vesile oldu. O dönem o yanlışları yapanlarla bu dönem beraber siyaset yaptığımız insanların toplumda oluşturdukları bu korku iklimi aslında güç kimin elindeyse o kişinin ancak o zaman test edilebileceğini gösteriyor.