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Ekonomi

Gelecek Partisi Sözcüsü'nden AKP'li Elitaş'a: Yok sizinle baş edilmez, siz iflah olmazsınız, siz eğitilmezsiniz!

22 Aralık 2021 12:04

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, AKP'li Mustafa Elitaş'ın, “Vatandaşımızın ekonomiye güvenini yok edip, elindeki avucundakini dövize endeksli hale getirenler bu milletle nasıl helalleşecek" açıklamasını eleştirdi. 

Elitaş'ın "Aylardır çizdikleri karamsarlık  tablosu, korku senaryoları, felaket tellallığı ile vatandaşımızın ekonomiye güvenini yok edip, elindeki avucundakini dövize endeksli hale getirenler bu veballe nasıl yüzleşecekler, bu milletle nasıl helalleşecekler" tweetini alıntılayan Özcan, "Yok sizinle baş edilmez, siz iflah olmazsınız, siz eğitilmezsiniz!!!" ifadesini kullandı. 

Mustafa ElitaşGelecek Partisi SözcüsüSerkan ÖzcanAKP
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