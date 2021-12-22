Gelecek Partisi Sözcüsü'nden AKP'li Elitaş'a: Yok sizinle baş edilmez, siz iflah olmazsınız, siz eğitilmezsiniz!

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, AKP'li Mustafa Elitaş'ın, “Vatandaşımızın ekonomiye güvenini yok edip, elindeki avucundakini dövize endeksli hale getirenler bu milletle nasıl helalleşecek" açıklamasını eleştirdi.

Elitaş'ın "Aylardır çizdikleri karamsarlık tablosu, korku senaryoları, felaket tellallığı ile vatandaşımızın ekonomiye güvenini yok edip, elindeki avucundakini dövize endeksli hale getirenler bu veballe nasıl yüzleşecekler, bu milletle nasıl helalleşecekler" tweetini alıntılayan Özcan, "Yok sizinle baş edilmez, siz iflah olmazsınız, siz eğitilmezsiniz!!!" ifadesini kullandı.