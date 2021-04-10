Gelecek Partisi'ne katılan İlhami Işık, Davutoğlu'nun danışmanı oldu

Gazeteci İlhami Işık, Gelecek Partisi’ne katıldı. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Işık’ın Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapacağını açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa ziyareti sırasında basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda gazeteci-yazar İlhami Işık’ın Gelecek Partisi’ne katılığını duyurdu.

Işık’ın Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapacağını açıklayan Davutoğlu, “Kendisi birçok gazetede, yayın organında uzun yıllar yazarlık yapmış olan, Türkiye’de kamuoyundaki etkisi bakımından çok maruf bir yazarımız. Bugün partimize katılıyor. Partimize katılan İlhami Işık, Genel Başkan Danışmanı olarak da yakın mesai arkadaşlarımdan biri olacak” ifadelerini kullandı.