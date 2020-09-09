Gelecek Partisi'nden Turhan: Bakan Albayrak, 'Faiz enflasyonun sonucu değil nedeni' görüşünden vazgeçti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Bloomberg’e verdiği röportajda Merkez Bankası'nın attığı likidite adımlarının enflasyonu düşürmede etkili olacağını belirtmesi, iktidarın yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığı yönündeki görüşünden geri adım olarak değendirildi.

Merkez Bankası son dönemde örtülü faiz artırımına giderek, piyasaya verdiği paranın ortalama maliyetini artırmıştı. Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı ve Gelecek Partisi Yöneticisi İbrahim Turhan, Bakan Albayrak'ın Bloomberg'e yaptığı açıklamaların para politikasında değişim işareti olduğunu savunarak şöyle dedi:

“Bloomberg’den öğrendiğimiz kadarıyla ekonomi yönetimi, faiz-enflasyon arasında olduğunu iddia ettiği ve kanıtlanmış nesnel gerçekliğe de iktisat bilimine de aykırı olan ısrarından sonunda vazgeçilmiş görünüyor. Geç kalmış da olsa gerçeğin kabul edilmesi bir aşama. Merkez Bankasının likiditeyi daraltmasının (=dolaylı faiz artışı) ve mevduat-kredi faizlerindeki artışın enflasyonun düşmesini sağlayacağı ifade edilmiş. Oysa bugüne kadar politikalara yön veren, faiz ile enflasyon arasındaki nedenselliğe ilişkin gerçek dışı iddialar olmuştu. Gerçekliğin böyle bir gücü var işte.”