Gelecek Partisi’nden Sağlık Bakanı Koca’ya: Kendi yayınladığınız aşı programını, AK Partili yöneticileri aşılayarak bizzat kendiniz baştan delmiş olmadınız mı?

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, dün AKP MYK üyelerinin aşılanmasının ardından gerçekleştirdiği basın açıklamasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Kendi yayınladığınız aşı programını, AK Partili yöneticileri aşılayarak bizzat kendiniz baştan delmiş olmadınız mı?” diye sordu.

Serkan Özcan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İktidar “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesine gösterdiği ilginin, yüzde birini “sözde aşı” planına göstermedi. Dünyanın onlarca ülkesinde aşılama başladı. Onlarca ülke en az iki veya üç farklı aşıyı ülkesine getirmek için anlaşmalarını yaptı ve aşılarını almaya başladı. Dünyanın diğer ülkelerinde insanlar aşılarını olurken milletimiz olan biteni endişeyle izlemeye mahkûm edildi. Biz her gün Sağlık Bakanlığı’ndan kaç kişinin korona olduğu bilgisini takip ederken, dünyanın diğer ülkelerindeki insanlar bugün kaç kişi aşı oldu diye takip etmeye başladı ekranları.

Bütün dünya, ekonomisinin yeniden açılmasını izlerken, biz kapalı kafelerin, iflas etmiş restoranların, sinek avlayan esnafın dükkânlarını izliyoruz.

Her ay bu ülkede 5-6 bin vatandaş Korona’dan hayatını kaybederken; iktidar “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesine gösterdiği ilginin, yüzde birini “sözde aşı” planına göstermedi.

Mısır’dan Malezya’ya,

Ürdün’den İsrail’e, Hatta Güney Kore’den Çin’e, tüm ülkeler Türk Bilim insanlarının bulduğu aşıyı satın aldılar, Ve daha da önemlisi bir aydır uygulamaya başladılar,

Ancak iktidar bu aşıyı ülkeye getirmeyi hala başaramadı. Niçin hepimizi mahkûm ettiğiniz Çin aşısından bile elinizde yeteri kadar aşı yok?

Defalarca sorduk:

Niçin üretilen farklı aşılardan bir sepet yapmadınız ve milletimizi tartışmalı Çin aşısına mahkûm ettiniz? Niçin hepimizi mahkûm ettiğiniz Çin aşısından bile elinizde yeteri kadar aşı yok? Niçin dünyada birçok ülke aşılamaya başlamasına rağmen biz aşı olamıyoruz? Elinizdeki sembolik miktarda yani 1,5 milyon kişiye yetecek aşı bitince ne yapacaksınız?

Hatta bir gün bütün vatandaşlara yetecek kadar aşı elimize geçerse, kimlerin öncelikli olacağını da açıkça ifade ettik.

Bugün elimizdeki 1,5 milyon kişiye yetecek aşıda önceliğin tartışmasız olarak sağlık çalışanlarında olması gerektiğini, daha sonra ise risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması gerektiğini açıkça belirttik.

Ama iktidar yine şaşırtmadı. Şaşırtmak bir tarafa tam da kendilerine yakışan bir “Ahlak’ı!” sergilediler.

Ak Parti MKYK’sını öncelikli kılan, eşitler arasında üstün kılan şey nedir?

Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmı henüz aşılanmamışken ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle riskli grupta yer alan milyonlarca insanımıza henüz bu imkân verilmemişken, AK Parti MKYK üyelerini aşılamaya başladılar.

Ne söyleyelim, nasıl söyleyelim inanın artık bilemiyoruz?

80 milyon aşı beklerken sizi yani Ak parti MKYK’sını öncelikli kılan, eşitler arasında üstün kılan şey nedir?

Her meselede yaptığınız kayırmacılığı, nepotizmi, yandaşlığı anlıyoruz tamam ama insan sağlığı söz konusu olduğunda milletin gözünün içine baka baka böyle bir kayırmacılık yapılır mı?

Açıkladığınız öncelikli aşılanacaklar programında Partinizin MKYK üyeleri mi vardı?

Sn. Sağlık Bakan; size soruyorum. Lütfen kamuoyuna bu soruların cevabını verin.

Kendi yayınladığınız aşı programını, AK Partili yöneticileri aşılayarak bizzat kendiniz baştan delmiş olmadınız mı?

Aşılarda adil ve ahlaklı bir dağıtım yapacağınıza bundan sonra kimi ikna edebilirsiniz?

Vatandaş aşılama sürecini şeffaf bir şekilde nasıl takip edecek?