Covid-19'dan ölenlerin cenazelerini yıkamakla cezalandırıldığı iddia edilen ve hayatını kaybeden imamın ölümüne soruşturma

Şanlıurfa Siverek’e bağlı Burçalık Köyü’nde iki yıldır cami imamı olarak görev yapan 44 yaşındaki Osman Çilenti, yaklaşık iki hafta önce Siverek Müftülüğü’nce Koronavirüs'ten yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirildi.

Müftülükteki bazı uygulamalara karşı çıktığı için Çilenti’ye bu görevin ceza olarak verildiği, kendisine salgından korunması amacıyla ekipman bile verilmediği iddia edildi. İmam Çilenti’nin cenaze yıkama esnasında kendisini kötü hissettiği ve birkaç gün sonra da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre bu iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gelecek Partisi de hayatını kaybeden imam Çilenti' ile ilgili açıklama yaparak 'Olayın takipçisi olacağız' dedi.

"Vefat ettiğinde Covid-19 hastasıydı"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi Burçalık Köyü’nde iki yıldır cami imamı olarak görev yapan Osman Çilenti, 20 Ağustos’ta kalp krizi geçirerek vefat etti. Osman Çilenti vefat ettiğinde Covid-19 hastasıydı. Gelecek Partisi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz.

Rahime Çilenti, eşi Osman Çilenti ve arkadaşlarına gerekli eğitimin ve teçhizatın verilmediğini, eşinin bu yüzden Covid-19’a yakalandığını, kendisine uygulanan mobbinge üzüldüğü için kalp krizi geçirerek vefat ettiğini ifade etmektedir.

Osman Çilenti’nin ölümüne dair iddialar:

* Siverek Müftülüğü tarafından Covid-19’dan ölenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirilen Osman Çilenti ve 14 imam arkadaşına cenazelerin nasıl yıkanacağına dair bir eğitimin verilmediği,

* Osman Çilenti’nin 10 Ağustos’ta Covid-19’dan vefat eden bir hastayı eksik teçhizatla yıkamak zorunda kaldığı,

"Kendisini karantinaya aldı"

*Eve geldiğinde bu durumu eşine söyleyip kendini karantinaya aldığı, iki gün sonra ateşlenerek hastaneye gittiği ve Covid-19 testi pozitif olduğu,

* Hastalığının 4. gününde Siverek Müftülüğü tarafından aranarak, Covid-19’dan vefat eden bir cenazeyi yıkanması istendiği, Çilenti’nin ise Covid-19 hastası olduğunu ve bu görevi yerine getiremeyeceğini söylediği halde Müftülük yetkililerinin kendisine inanmadığı için hakkında soruşturma başlattığı, Covid-19 hastası olduğuna dair raporu Müftülüğe getirmesini istediği,

"Telefonda savunması alındı"

* Halsiz olduğunu ve konuşmakta güçlük çektiğini söyleyen Çilenti’nin telefonda savunmasını alınarak, imzasının alınması için bir murakıp ve şoför ile evine gönderildiği,

* Osman Çilenti’nin halsiz olduğu için aşağıya inemediği, müftülük mensuplarının evrakı asansöre koyarak Çilenti’nin oturduğu kata gönderdiği, eşi Rahime Çilenti’nin evrakı asansörden alarak eşine götürüp imzalattığı ve tekrar asansöre koyarak görevlilerin alması için aşağıya gönderdiği iddia edilmiştir.

* Osman Çilenti bu olaydan 2 gün sonra, 20 Ağustos Perşembe günü, ateşi olmadığı halde kalp krizi geçirerek vefat etmiş ve Çilenti’nin ölümü kayıtlara Covid-19 olarak geçmiştir.

Siverek Müftülüğü’nün cevaplaması gereken sorular:

* Osman Çilenti ve onun gibi Covid-19’dan vefat edenlerin cenazelerini yıkamak üzere görevlendirilen 14 kişiye cenazeleri nasıl yıkayacaklarına dair bir eğitim verilmiş midir?

* Osman Çilenti’ye 10 Ağustos’ta eksik teçhizatla cenaze yıkatılmış mıdır?

"Hasta olduğu halde cenaze yıkamaya çağrılmış mıdır?''

* Covid-19 hastası olduğu halde tekrar cenaze yıkamaya çağrılmış mıdır?

* Çilenti, Covid-19 hastası olduğunu beyan ettiği halde cenazeyi yıkamaya gitmediği/gidemediği için hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

''Geçmiş olsun bile denmeden imzası istenmiş midir?''

* Savunması telefonda alınarak, imzası için evrak evine gönderilmiş ve asansöre konularak, kendisine bir geçmiş olsun bile denilmeden imzası istenmiş midir?

* Siverek’te Covid-19’dan vefat edenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirilen diğer imamların teçhizat durumu nedir? Kendilerine gerekli eğitimler verilmiş midir?

* Türkiye genelinde Covid-19’dan vefat edenleri yıkamakla görevlendirilen diğer imamlara gerekli eğitimler verilmiş midir ve kendilerini korumaları için gerekli teçhizatlar sağlanmakta mıdır?

Gelecek Partisi olarak bu olayın takipçisi olacağız."

TIKLAYIN: 'Ceza' olarak Koronavirüs hastasının cenazesini yıkayan imam Koronavirüs'e yakalandı, öldü

TIKLAYIN: "İmama Koronavirüs hastasının cenazesini yıkama cezası" iddiasına soruşturma