Gelecek Partisi'nden İdlib çağrısı: İnsanlık dramı yaşanıyor, Rusya, İran ve BM derhal devreye girmeli

Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı Ümit Yardım, İdlib’deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Yardım’ın açıklaması şöyle:

“Suriye sınırımızın hemen yanıbaşında Türk ordusunun kontrol noktalarının da bulunduğu İdlib bölgesinde aylardır bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Bütün dünyanın gözleri önündeki bu dram kış aylarında daha da ağırlaşmış, dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Rus ve rejim güçlerinin gerçekleştirmekte oldukları ve halen de bütün yoğunluğuyla devam eden okulları, hastaneleri ve çeşitli sivil yerleşimleri de hedef aldığı anlaşılan saldırılar neticesinde bugüne kadar çok sayıda masum insan yaşamını kaybetmiştir. Son günlerde şiddetini artıran bu saldırıların ülkemize yönelik büyük bir göç dalgasını da doğurmakta olduğunu derin endişeyle izliyoruz.

“İktidarımızdan bu insanlık dramının önüne geçilmesi için acil adımlar atmasını, İdlib sorununun çözümü yönünde Soçi ve Astana süreçlerine taraf ilgili ülkeler Rusya ve İran nezdinde etkisini kullanmasını ve gerekli baskıyı yapmasını, bu insanlık dramına acil çözüm bulunabilmesi amacıyla, ilişkilerimiz ve işbirliği düzeyimiz bakımından stratejik ülkeler olarak tanımladığı bu iki ülkenin yanı sıra BM’nin de süratle devreye girmesini (gerekirse özel gündemle toplanmasını) sağlamasını bekliyoruz.

“İdlib gelişmelerine sessiz kalan bütün herkesin bu insanlık trajedisinin çok daha vahim boyutlara ulaşmasının sorumluluğunu da taşıyacakları hususunda uyarılarda bulunuyoruz. Milletimizin çok yakın bağlarının bulunduğu bu bölgedeki insanların yüz yüze kaldıkları bu dramı büyük bir üzüntüyle ve yakinen takip ettiğinin bilinmesi gerektiğini de bu vesileyle hatırlatıyoruz.”