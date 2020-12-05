Gelecek Partisi'nden hükümete 'aşı' sorusu: 4 aşamalı plana sadık kalındığını gösteren gerçek veriler paylaşılacak mı?

Gelecek Partisi, Türkiye'de yakın zamanda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı başlaması beklenen aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaparken, 'cevaplanmasının önemli olduğunun' belirtildiği 7 soru paylaştı.

Partinin açıklamasında, aşının hangi ülkelerden alınacağı, Türkiye'de süren aşı çalışmaları gibi konulara değinilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"COVID-19 salgını; dünya genelinde sebep olduğu can kayıpları, hastalığa bağlı kalıcı hasarlar, sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler ile kontrol altına alınması gereken büyük bir felaket haline dönüşmüştür. Bugün itibariyle bu kontrolün sağlanmasının tek ve en etkili yolunun, yaygın aşı uygulaması olduğu hususu inkâr edilemez bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.

"Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kuruluşların salgını bir an evvel kontrol altına alma çabası, aşı çalışmalarında bugüne kadar bilinen süreçlerin kısaltılmasını zorunlu kılmıştır.

"Yetkililerce yapılan açıklamalardan, yaygın aşılama faaliyetine başlayan ilk ülkelerden olacağımız anlaşılmaktadır. Bu sevindirici bir gelişme olmakla birlikte, uygulamanın güvenilirliği başta olmak üzere, bilim insanları ve hükümet yetkilileri tarafından, kamuoyu ve halkın tatmin edici bilgi ve verilerle ikna edilmesi zorunludur. Bu husus aşı uygulama başarısının da vazgeçilmez bir parçasıdır.

"Bu çerçeveden hareketle Gelecek Partisi olarak aşağıdaki soruların kamuoyu önünde ilgililerce cevaplanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz: