Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ açıklaması: İfade özgürlüğünü kullanan Özdağ'a tam desteğimizi kararlılıkla vurgularız

Gelecek Partisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Selçuk Özdağ hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Parti Başkanlık Kurulu olarak, anayasal bir hak olan ifade özgürlüğünü kullanan Sayın Özdağ'a tam desteğimizi kararlılıkla vurgularız" ifadelerini kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri hakkında sarf ettiği sözleri sebebiyle “heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Gelecek Partisi, "Daha önce de Genel Başkan Yardımcımız Selim Temurci'ye yapıldığı gibi, gözdağı vermek amacıyla açılan soruşturmaların ve davaların hukuki zorlamalar olduğu aşikardır." açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yargının siyasallaştırılması sürecinin ve partimize karşı yürütülen baskıların açık bir göstergesidir"

"Parti Başkanlık Kurulumuz bugün özel gündemle acilen toplanarak Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen açılan soruşturmayı görüşmüştür.

Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ, 10 Ocak 2022'de Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yeniçağ Gazetesini ziyarette kendisine yöneltilen soruya Anayasa'nın ilgili maddesini hatırlatarak cevap vermiş ve Anayasa'ya aykırı bir uygulama yapıldığı takdirde buna siyasetin doğası gereği tepki gösterileceğini ifade etmiştir.

Parti Başkanlık Kurulu olarak, anayasal bir hak olan ifade özgürlüğünü kullanan Sayın Özdağ'a tam desteğimizi kararlılıkla vurgularız. Daha önce de Genel Başkan Yardımcımız Selim Temurci'ye yapıldığı gibi, gözdağı vermek amacıyla açılan soruşturmaların ve davaların hukuki zorlamalar olduğu aşikardır. Bu hukuki zorlamalar ve Sayın Selçuk Özdağ'a daha önce gerçekleştirilen fiili saldırıdan sonra tespit edilen faillerin serbest bırakılması yargının siyasallaştırılması sürecinin ve partimize karşı yürütülen baskıların açık bir göstergesidir.