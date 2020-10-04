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Gelecek Partisi'nden Berat Albayrak'a göndermeli video: 'Premium bakan'

04 Ekim 2020 00:32

Gelecek Partisi, AKP hükümetinin ekonomiye ilişkin adımlarının eleştirildiği bir video paylaşırken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sert sözlerle yüklendi. Videoda, Albayrak'a 'premium bakanlık' verildiği belirtilirken, "Malum kabinede artık bir sıradan bakanlar, bir de premium bakan vardı. O da sürekli sunum yapar oldu. Teğet geçmesi beklenen kriz ne yazık ki bizleri ezip geçiyor. Sadece 2 yılda, dolar sahipleri yüzde 68 kazandı. TL sahipleri ise ne yazık ki 'Yine bana hüsran, yine bana hasret var' şarkısını söyledi" denildi.

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