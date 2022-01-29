Gelecek Partisi'nden Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu videosu: Yorumsuz

Gelecek Partisi, Adalet Bakanlığı görevinden 'affını isteyerek' istifa eden Abdülhamit Gül'ün gidişini sosyal medyada yayınladığı bir videoyla eleştirdi. 'Yorumsuz' denilerek paylaşılan videoda Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan 'Rehberimiz hukuktur' tartışmasına atıf yapıldı. Videoda hukuka bağlılığı savunan Gül'ün görevinden ayrıldığına kamu görevlilerine 'Siz bildiğinizi yapın hukuk arkadan gelir' diyen Soylu'nun görevine devam ettiğine dikkat çekildi.

Gelecek Partisi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifasını; sosyal medya hesabından yayınlanan bir video ile eleştirdi. Abdulhamit Gül'ün "Bırakın Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun" ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerinin anımsatıldığı video "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı.

"Görevden alındı"

Gelecek Partisi’nin sosyal medya hesabından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifası ile ilgili bir video yayınlandı. Video da Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önce yaptıkları açıklamalara yer verildi.

Gül'ün, “Bırakın Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun" sözleri anımsatılarak “görevden alındı” ifadelerine yer verildi. Soylu’nun “Efendim mahkeme kararı var yıkamıyoruz.’ Arkadaş, sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin görevine devam ediyor” sözlerinin ardından da “görevine devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Videonun sonunda da "Yorumsuz" yazısını yer verildi. Partinin sosyal medya hesabında bu video, “Yorumsuz” notuyla paylaşıldı.