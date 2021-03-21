Gelecek Partisi'nden 15 farklı dilde Nevruz Bayramı kutlaması

Gelecek Partisi, Nevruz Bayramı’nı resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile kutladı. Videoda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kutlama mesajı da yer aldı. Ayrıca parti kurucuları tarafından Nevruz Bayramı, 15 farklı dilde paylaşıldı.

Videoda, “Bizim için Nevruz demek, gönüllere düşen cemreyle ümidin yeise galip geldiği yepyeni bir başlangıç demek. Bizim için Nevruz demek gönül coğrafyamıza birlik ekmek, kardeş dediğini kardeşçe sevmek, baharla birlikte dirilmek demek" denildi.

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ise videodaki kutlama mesajında, "Cemrelerden sonra baharın müjdecisi Nevruz’a dönüştü. Nevruzunuz kutlu olsun” dedi.

Kürtçe, Zazaca, Süryanice, Arnavutça kutlama

Davutoğlu’nun yanı sıra parti kurucuları da Kürtçe, Zazaca, Çerkesce, Arapça, Rumca, Süryanice, Arnavutça dillerinin de aralarında bulunduğu 15 farklı dilde “Nevruz Bayramınız kutlu olsun” anlamına gelen dileklerini paylaştılar.

"Bu Nevruz, toprak gibi dirilişmizin, haksızlıklara direnişimizin, adaletle yükselişimizin, gelecek güzel günlerimizin müjdecisi olsun. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsan" sözleriyle video sonlandırıldı.

Öte yandan Gelecek Partisi’nin resmi Kürtçe hesabı da “Mizgîniya biharê Newroz pîroz be. Daxwaza me ew e ku Newroza sirûştê bibe pêşenga Newroza dad û azadî û aşîtiyê” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Paylaşım, Gelecek Partisi’nin resmi Twitter hesabı tarafından retweet edildi.