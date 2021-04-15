Gelecek Partisi'nden iktidara 128 milyar dolar eleştirisi: Piyasalara karşı açtığınız savaşta mevzi kaybettikçe hırsınızın kurbanı oldunuz

Gelecek Partisi Sözcüsü Ekonomist Serkan Özcan, muhalefetin Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık döviz rezervinin kaybolmasına ilişkin sorularıyla ilgili iktidarı eleştirerek; "Piyasalara karşı açtığınız savaşta mevzi kaybettikçe hırsınızın kurbanı oldunuz. Tıpkı kumar masasından kalkmak istemeyen bir kumarbazın psikolojisi gibi durmak bilmediniz." ifadelerini kullandı.

Partisinin haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özcan'ın açıklamaları şöyle:

"Patates, soğan hesaplarında Tarım Bakanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalanladığını, ikisinin de çok farklı rakamlar açıkladığını söyleyen Özcan, “Bunların matematiği her yerde çuvallıyor”

“Bunlar ürünü maliyetine alıyorlar, yetmiyor bir de ‘Ramazan geldi fakir fukaraya sahip çıkıyoruz’ şovu yapıyorlar. ‘Neden bu halkı 3 kuruşluk soğana patatese muhtaç hale getirdim’ demiyorsun da, yüzsüzce caka satıp ‘sadaka bahşettim’ diye reklam yapıyorsun”

"128 milyar dolar nerede?"

128 milyar dolar konusuna da değinen Serkan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet 128 milyar doların akıbetini sordukça hükümete bir şeyler oluyor. Damat bakanın yaptıklarını savunmaya önce kayınpederi başladı. Sonrasında yeni Hazine Maliye Bakanı başta olmak üzere birçok yetkili, bizlere 128 milyar doların satılmasının ne kadar da gerekli olduğunu anlatmaya başladı.

Anlattıklarına göre 128 milyar dolar satılmasaymış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 2,5 senede 2 katına çıkardıkları dolar daha da yükselirmiş. 2,5 senede %45’e ulaştırdıkları birikimli enflasyon daha da artarmış. Türkiye’nin cari açığı başka nasıl karşılanabilirmiş?

Bizler bu zırvalarla zirveye ulaştıklarını düşünürken, meğer asıl beyin kapasitelerini en sona saklamışlar. Türkiye’de Ekonomiyle ilgili bakanlık yapmış, halen Ak partinin ekonomi işleri başkanı olan şahıs, dün 128 milyar dolar rezerv satışına öyle bir mazeret uydurdu ki, yıllarca konuşulacak!

Beyefendi meğer Türkiye’nin 20 yıldır uyguladığı dalgalı kur sisteminin bile farkında değilmiş. Merkez bankasının her isteyene döviz satmak zorunda olduğunu sanıyormuş. Bu bilgi birikimi ile Ak partide Ekonomi işlerinin başında olması gayet anlaşılabilir ve yakışır.

Şu 128 Milyar doların hikayesini bir kez daha anlatalım. Dünyada pandeminin “P” si yokken, 2019 yılında toplam tam 33 milyar dolar sattınız. Tek derdiniz, iktisat biliminin gerçeklerine aykırı bir biçimde faizleri suni olarak düşük tutmaktı. Türkiye’ye zamanında güvenmiş yabancı yatırımcıları kovmak ve aklınızca faizleri ve kuru aynı anda kontrol etmekti. Çünkü açık bir ekonomide hem faizin hem de döviz kurunun aynı anda kontrol edilemeyeceğini bilmeyecek kadar cahildiniz. Kıt iktisat bilginizle, sözde her sene 20-30 milyar dolar satacak, 2023 seçimlerine kadar idare edecektiniz. Pandemi Türkiye’ye gelince hesaplarınız şaştı. Sadece 10 ayda 90 milyar dolar satmak zorunda kaldınız. Çünkü yarattığınız iklim nedeniyle Türkiye, pandemi dünyasındaki en kırılgan bilançoya sahip, en güvenilmeyen ülkeye dönüşmüştü. Piyasalara karşı açtığınız savaşta mevzi kaybettikçe hırsınızın kurbanı oldunuz. Tıpkı kumar masasından kalkmak istemeyen bir kumarbazın psikolojisi gibi durmak bilmediniz. Pandemi nedeniyle düzgün bir sosyal destek program uygulamak yerine, tek bildiğiniz iş olan faizleri suni olarak düşürüp, yeni bir kredi balonu şişirmeye başladınız. Bu yüzden desteğe ihtiyacı olan vatandaş mecburen kredi kullandı, Krediye ihtiyacı olmayanlar ise düşük faizlerden faydalanmak için kredi kullandı. Dövize olan talebi, rezervleri daha yoğun satarak baskılamaya çalıştınız. Hikâye damadın sözüm ona affı ve eski TCMB başkanının kovulması ile son buldu. Kısa bir soru soralım size. 128 Milyar dolar nerede? Hanginiz verecek bu hesabı?