Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu

Gelecek Partisi'nde il başkanlarının ataması işlemi başladı. İlk aşamada atama yapılan ilk üç il İstanbul, Ankara ve Konya oldu.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Ankara İl Başkanlığı görevine Osman Hakan Kılıç, İstanbul İl Başkanlığı görevine İsa Mesih Şahin, Konya İl Başkanlığı görevine ise Hasan Ekici getirildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selim Temurci, il başkanlarının açıklandığı basın toplantısında "Önümüzdeki haftadan itibaren web sitemiz ve il teşkilatlarımız üzerinde partimize üye kayıtlarımızı almaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Parti yönetiminin önümüzdeki günlerde diğer il ve ilçelere de atama yapması bekleniyor.