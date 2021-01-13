Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik ve yönetimi görevden alındı.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Parti Yönetim Kurulu toplantısında İzmir İl Başkanı ve il yönetiminin görevden alınmasına karar verildiği duyuruldu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Genel Merkezimizde yapılan Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun görevden el çektirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Öte yandan, İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in otomobilinde 30 Aralık'ta saldırıya uğramıştı. İşçilik saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.