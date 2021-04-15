Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: Madem faizi değiştirmeyip daha önceki para politikasına devam edecektiniz, milleti niçin daha da fakirleştirdiniz!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'da sabit tutmasına ilişkin olarak, "Madem faizi değiştirmeyip daha önceki para politikasına devam edecektiniz, milleti niçin daha da fakirleştirdiniz!" değerlendirmesini yaptı.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Madem faizi değiştirmeyip daha önceki para politikasına devam edecektiniz, niçin Türk Lirası’na %10'un üzerinde değer kaybettirip bütçeye 525 milyar TL ek yük yüklediniz, milleti niçin daha da fakirleştirdiniz! Kim verecek bunun hesabını?" ifadesini kullandı.