Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Elazığ depreminde yaralananları ziyaret etti

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde yaralananları hastanede ziyaret etti.

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, Elazığ’da depremzedeleri ziyaret etti. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeler sohbet geden Davutoğlu, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gelecek Partisi’nden bir heyet de dün sabah saatlerinde Gezin ve Sivrice'de yıkılan bölgelerde incelemelerde bulunmuş, hastanelerdeki yaralı vatandaşları ziyaret edip, çadır kentlerde kalanlara geçmiş olsun dileklerini iletmişti.