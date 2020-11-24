Gelecek Partisi Genel Başkanı: Cumhurbaşkanı, basit bir Merkez Bankası bilançosunu bile okuyamıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basit bir Merkez Bankası bilançosunu bile okuyamadığını söyledi. Davutoğlu, "Biliyorsan niye sabrettin, bilmiyorsan, 18 yıldır bilançoya bakmayı mı öğrenemedin?" diye sordu.

"Elvan ve Ağbal'ın siyasi direnç kabiliyetlerinin yeterli olacağını düşünmüyorum"

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Naci Ağbal'ın atanmasına ilişkin olarak, "Kapasitelerine ve dürüstlüklerine inanırım. Ama siyasi direnç kabiliyetlerinin yeterli olacağını düşünmüyorum. Çünkü Tayyip Bey, krizin kontrol altına alındığını düşünsün, 'Faizi düşürün' diye konuşmaya başlayabilir. Tayyip Bey artık günlük yaşıyor. Manevi argümanları çok rahat kullanıp tüketebiliyor. Bir hafta önce haram olan faiz, bir hafta sonra 475 baz puan artıyor." yorumunu yaptı.

"Cumhurbaşkanı basit bir Merkez Bankası bilançosunu bile okuyamıyor"

Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası'nın negatif rezerve düştüğünü yeni mi görmüş? Merkez Bankası bilançosuna baksa gösteriyor zaten. Ağbal gelmeden bu tabloyu görememişseniz, herkes sizi yanıltır. Albayrak örtmüş de Ağbal'dan sonra anlamışsa durum çok vahim. Demek ki Cumhurbaşkanı basit bir Merkez Bankası bilançosunu bile okuyamıyor. Biliyorsan niye sabrettin? Bilmiyorsan, 18 yıldır bilançoya bakmayı mı öğrenemedin?" dedi.

"Türkiye faiz cenneti haline geldi"

"Erdoğan'ın AB açılımının sebebi nedir?" sorusuna Davutoğlu, "Çünkü hamasetle dış politika yürütmenin sonuna gelindi. Kimse artık Cumhurbaşkanı ne diyor, dinlemiyor. Yarın değişebileceğini biliyor. Hangi sermaye Türkiye'de yatırım yapar? Şu tablo, Türkiye'yi kur operasyonlarına açık hale getirmiştir. Birileri kur operasyonlarıyla halkı daha da fakirleştirebilir. Neredeyse finans çevreleri faizler arttı diye bayram yapıyor. Türkiye faiz cenneti haline geldi. Biraz para gelebilir. Bu para istihdama gelmeyecek. Kur oynamasında en kârlı şekilde çıkmak için gelecek. Kalıcı bir yatırım ne zaman olur? Cumhurbaşkanı mülk emniyetinden bahsediyor. 'Mülk emniyetini tesis edeceğiz' dediğiniz zaman şu anlama geliyor: Mülk emniyeti yok ve tesis edeceğiz. Bu bir itiraf." yanıtını verdi.

"Albayrak, ekonomi cahili olduğu için ekonomi kötü oldu"

Davutoğlu sorulara şu yanıtları verdi:

– Albayrak ekonomiyi yönettiği için mi gitti? Yoksa Albayrak, cumhurbaşkanının damadı olduğu için mi ekonomi kötüye gitti?

Albayrak, ekonomi cahili olduğu için ekonomi kötü oldu. Albayrak ekonomi bilmez. Kurumları boşaltıp şahsına bağlı bakanlar, onun üstüne bakan atarsanız; hani bir organınızı kullanmazsanız önce zayıflar, sonra atıl olur ve fonksiyonunu kaybeder ya… İşte Türkiye'de kurumlar fonksiyonunu kaybetti. Bakanlar Cumhurbaşkanı'na kendisini beğendirmek ve azar işitmemek için iş yapar hale gelmişlerse sistem çöker.

-Albayrak, Cumhurbaşkanı'nın istediğini yapmadı mı?

Yaptı. Cumhurbaşkanı'nın arzusu şu: Mümkün olsa faizleri artırmamak. Kim faizleri artırma noktasına getirdi? Kendisi. Kolektif suç var.

"İstifa yöntemi Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret"

– İstifa yöntemini nasıl buluyorsunuz?

Bu yöntem, Cumhurbaşkanlığı makamına hakarettir. Böylesine ağır hakareti hiçbir üst makam görmemiştir. Bakanım Instagram'da istifa etse anında görevden alırım. O 27 saat içinde ne oldu? Ne müzakere yürüdü perde arkasında?