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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci: Perinçek'in peşine takılanları milletimiz de tarih de affetmeyecektir

Perinçek Uygur Türklerinin ABD tarafından desteklendiğini iddia etmişti

20 Aralık 2020 12:25

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