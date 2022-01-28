Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, YSK ile ilgili sözleri nedeniyle ifade verdi: Kesinlikle halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek gibi bir niyetimiz de cümlemiz de yok

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Özdağ, “Bu bir ifade özgürlüğüdür. Bizler, demokratik tepkilerimizi herkes hukuk sınırları içinde kalsın diye veriyoruz. Bir suç işleme kastımız yoktur, kesinlikle bir tehdit dilimiz yoktur. Kesinlikle halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek gibi bir niyetimiz de cümlemiz de yoktur” dedi.

YSK üyeleri ile ilgili sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Selçuk Özdağ, bugün Ankara Adliyesi'ne giderek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

"Bu bir ifade özgürlüğüdür"

Özdağ, ifadesinin ardından adliye önünde açıklama yaptı. Özdağ şunları söyledi:

“Zamanında yapılacak bir seçimde sayın Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olmayacağı sorulduğunda, ‘Anayasa’nın 101. maddesi açık ve sarihtir, aday olamaz. Ancak bir erken seçim kararı alındığında aday olabilir.’ Buna rağmen ‘velev ki’ diye bir gazeteci, ‘Yüksek Seçim Kurulu üyeleri sayın Erdoğan’ın adaylığını kabul ederlerse bir siyasetçi olarak ne yaparsınız’ diye sordu. Biz de meşru, hukuki, ahlaki zeminde Yüksek Seçim Kurulu kararları yargıya götürülmediği için ‘Milletimize şikâyet ederiz. Demokratik hakkımızı kullanır, bir yandan seçim sathı mailinde görevimizi yaparız, diğer yandan milletimize anayasayı çiğnediklerini anlatır ve çiğnetmeyiz, çiğnetmeyeceğiz deriz’ şeklinde konuştuk ve ifademizi de bu şekilde verdik.

Bu bir ifade özgürlüğüdür. Bizler, demokratik tepkilerimizi herkes hukuk sınırları içinde kalsın diye veriyoruz. Bir suç işleme kastımız yoktur, kesinlikle bir tehdit dilimiz yoktur. Kesinlikle halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek gibi bir niyetimiz de cümlemiz de yoktur. Asla olmaz. Biz Gelecek Partisi olarak kamplaştırmaya, kutuplaştırmaya, ötekileştirmeye değil barışa ve kardeşliğe doğru yürüyoruz.”

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna verdiği "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna "Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz. yanıtı nedeniyle re'sen soruşturma başlatmıştı.