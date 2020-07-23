Gelecek Partisi Genel Merkezi 26 Temmuz'da açılacak: "Evimize yalanı, haramı, riyayı, kibiri sokmayacağız"
23 Temmuz 2020 16:14
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, 26 Temmuz'da açılışı yapılacak genel merkez binasıyla ilgili, "Geleceğimizin evine yalanı, haramı, riyayı, kibri sokmayacağız. Hep temiz tutacağız" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 26 Temmuz'da açılışı yapılacak Genel Merkez binasıyla ilgili, "Milletimiz emin olsun. Evimize yalanı, haramı, riyayı, kibri sokmayacağız, hep temiz tutacağız. Olur ki gözden kaçan olursa, şeffafça ve anında gereğini yapacağız" diye yazdı.