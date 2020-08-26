T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gelecek Partisi'den 'doğal gaz rezervi' videosu: Delik büyük, yama küçük!

"8 milyar dolar, Türk ekonomisini bakan beyin elinden kurtarabilir mi, emin değiliz"

26 Ağustos 2020 23:39

Gelecek Partisi, Twitter üzerinden Hazime ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştiren bir video yayınladı. Videoda Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden gelecek "8 milyar doların ekonomiye sadece ‘küçük bir yama ‘olduğu" vurgulandı.

ETİKETLER

gelecek partisiberat albayrak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24