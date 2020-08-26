Gelecek Partisi'den 'doğal gaz rezervi' videosu: Delik büyük, yama küçük!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıklamasının ardından yorumlar gelmeye devam ediyor. Gelecek Partisi, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda 3 yıl sonra, yıllık 8 milyar dolar gelir getirecek keşfin 'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın elinde iyi kullanılamayacağını' savundu.

Bakan Albayrak’ın görev süresinde Merkez Bankası’ndan 'erittiği' paranın 94 miyar dolar, milli gelir kaybının 200 milyar dolar, kamunun borç artışının 750 milyar TL, kur artışından kaynaklanan kamu özel işbirlikçilerinden hazineye yüklenen borcun 400 milyar TL, Borsa İstanbul’da en büyük 30 şirketin değer kaybının 30 milyar dolar olduğu belirtildi.

Videoda, "Bakan Albayrak’ın insafına kalmış Türkiye ekonomisinde açılan deliğin büyük, bulunan yamanın ise çok küçük olduğu" söylendi.

Video, "Yılda 8 milyar $, güzel para. Ama bu para Türk ekonomisini bakan beyin elinden kurtarabilir mi, emin değiliz. Çünkü, delik büyük, yama küçük!" sözleriyle paylaşıldı.