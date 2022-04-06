Gelecek Partisi: Davutoğlu'nun katılacağı iftara bir saat kala Üsküdar Belediyesi yöneticilerinin derneği tehditleri sebebiyle katılımımız engellendi

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), bugün Üsküdar Belediyesi’ne ait Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde 26. Geleneksel İftar Programı düzenledi. İftara Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nun da katılmayı planladığı öğrenilirken, Davutoğlu’nun katılımının Üsküdar Belediyesi tarafından engellendiği iddia edildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile beraber, benim mezunu, kendisinin hocalık yaptığı Marmara Üniversitesi’nin derneği MÜMDER'in iftarına katılacaktık. İftara bir saat kala Üsküdar Belediyesi yöneticilerinin derneği tehditleri sebebiyle katılımımız engellendi”