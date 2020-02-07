Gelecek Partisi: 19 milyon 120 bin TL nedir?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucu lideri olduğu Gelecek Partisi’nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a tepki gösterdiği paylaşımlar devam ediyor.

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Gelecek Partisi’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Albayrak’ın sık sık söylediği “Bakın burası çok önemli” sözleri hatırlatıldı.

Mesajın devamında "19 milyon 120 bin TL nedir?" diye soruldu.

Parti daha sonra "19 milyon 120 bin TL, hazinenin ödediği borcun yalnızca 1 saatlik faizidir. Bu rakam geçen hafta 14 milyon 468 bin TL idi" mesajı paylaştı.