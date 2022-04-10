Cumhur İttifakı'nda "ekonomi krizi": "Tek tek istifalar değil, toplu kopuşlar olacak"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, yaşanan ekonomik krizin sadece MHP'li Baki Ersoy tarafından değil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kabul ettiğini söyledi. Temurci, "Yıllardır siyasetin içindeyiz, bugün orada güce rağmen olanlar yarın bunun olmayacağını gördüklerinde bizden çok daha fazla mevcut iktidarı eleştirecek noktaya gelecekler, bunu göreceğiz ve yaşayacağız. Dolayısıyla tek tek istifalar değil, toplu kopuşlar olacak. Belki iktidar partisi içerisinde daha farklı arayışlar olacak. Erdoğan en son seçim kanunu da yapmış olduğu değişikliklerle aslında yolun sonunun göründüğünü kendi seçmenine de göstermiş oldu" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Yaprak Akbaba ve Gizay Çelik’in haberine göre Temurci, ”Burada temel sorun; birisinin Cumhurbaşkanı’nın kulağına bir sonraki yılın 2023 yılı olduğunu hatırlatması lazım. Cumhurbaşkanı sanırım Türkiye’nin 2011-2012 ekonomik verilerini dikkate alarak konuşuyor. Erdoğan, zihinsel olarak 10 yıl öncesinde yaşıyor. Türkiye, şu anda ekonomik olarak çökmüş ve çökertilmiş bir ülke fakat durum böyle” dedi.

Temurci şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülke buraya liyakatsizlik ve cehaletle geldi. Siz damadınızı bakan yaparsanız, hazine ve maliyeyi kendisine emanet ederseniz, o da bütün devletin kaynaklarını sizin tezinizi (faiz sebep enflasyon sonuç) ispatlamak için kullanır. Başta devletin kaynakları olmak üzere dövizde biriktirdiğimiz 128 milyar doları satarsa bugün dünyada oluşan sıkıntılara karşı döviz silahı ve kaynakları olmayan bir ülke haline gelir. Faizi de bir şekilde ekonomide kullanamadığı zaman; TL’nin değer kaybı direkt fiyatlara yansır ve enflasyon olur. Dolayısıyla Cumhur koalisyonu sebep, enflasyon sonuç; cehalet sebep, kriz sonuçtur"

"İlla gemi batarken gemiden atlamayın"

İlla gemi batarken gemiden atlamayın, kendi karakterinizi, kimliğinizi, düşüncelerinizi ortaya koyun. Bu ülkede, makam, para ve mevkiden çok daha önemli olan ülkedeki büyük yangını söndürmek. Bu yüzden AKP’li ve MHP’li milletvekillerine ‘sesinizi çıkartın’ diyorum. Makam ve mevki vererek bunları hala etrafında toplamayı başaran bir Cumhurbaşkanı var

"Tek tek istifalar değil, toplu kopuşlar olacak"

Yıllardır siyasetin içindeyiz, bugün orada güce rağmen olanlar yarın bunun olmayacağını gördüklerinde bizden çok daha fazla mevcut iktidarı eleştirecek noktaya gelecekler, bunu göreceğiz ve yaşayacağız. Dolayısıyla tek tek istifalar değil, toplu kopuşlar olacak. Belki iktidar partisi içerisinde daha farklı arayışlar olacak. Erdoğan en son seçim kanunu da yapmış olduğu değişikliklerle aslında yolun sonunun göründüğünü kendi seçmenine de göstermiş oldu. Benim en büyük endişem, o koltuktan kaçmamak için Türkiye ve muhalefetteki partiler daha nelerle karşılaşacak bunu da hep birlikte göreceğiz. Fakat ne olursa olsun, AKP ve MHP’li vekiller ve yöneticileri gideceklerine kesin olarak inandıklarında çok daha hızlı bir şekilde o gemiden atlayacaklar. Biz sadece ‘artık gerçekleri görün, o zaman geldiğinde de şimdi bu karakteri gösterin’ diyoruz.