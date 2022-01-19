Gelecek Partili Teber: Doların düştüğü gece ben trilyonlar kaybettim

Gelecek Partisi kurucularından Abdullah Teber, katıldığı bir televizyon programında "Doların düştüğü gece ben trilyonlar kaybettim" dedi.

Halk TV'de yayınlanan İpek Özbey ile Kadraj programına konuk olan Gelecek Partisi kurucularından Abdullah Teber, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Teber, "Kısa bir süre önce doları 18 lira kabul edersek, asgari ücreti de bugünkü rakamlardan değerlendirirseniz hesabı kitabı gayet açık bu ücret az" ifadelerini kullandı.

"Hem iktidar olacaksın hem hiç bir şey yapmayacaksın"

"Hükümeti yönetmeye biz talibiz. İlk seçimde inşallah iktidar olacağız. İktidar olduktan sonra eğer yapıyorsak bırakacağız. Hem iktidar olacaksın hem hiç bir şey yapmayacaksın, hem de her şey kötüye gidecek" diyen Teber, Türkiye'de her şeyin sadece sarayda iyi gittiğini ve iktidarın gerçeklerden uzaklaştığını belirtti.

Perşembe günü gerçekleşecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından sonra olacakları değerlendiren Özbey, aynı zamanda bir iş insanı olan Teber'e bu ekranı nasıl gördüğünü sordu.

"Ekranı izleyemiyoruz izlediğimizi zannediyoruz. Büyük büyük zararlar görüyoruz" diyen Teber sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gecede insanın başına neler geliyor"

"Daha önce de anlatmıştım. Doların düştüğü gece ben trilyonlar kaybettim. Öyle 5'le 10'lar değil. Bir gün önce biz ödemelerimizi yaptık. Çünkü ithalat yapıyoruz. Hatta bir arkadaşım aradı beni, partili arkadaşım. 'Bu gece bir felaket olacak. Yarın böyle böyle bir olay var' dedi. Ciddiye almadım. Çünkü akıl işi değil. Bir gün önce ödemelerimizi yaptık. Çok ciddi ödemeler yaptık. Borçlandık, aldık, kredi kullandık. 18 liradan aldık. Düşünün işte bir gecede insanın başına neler geliyor. En iyi örneği ben böyle veriyim size. Bir başkası da ne yaptı biliyor musunuz. Bir gece önce tersini yaptı trilyonlar kazandı. Böyle bir ülke böyle bir mantık olabilir mi?"