Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne istemeden oy verdik

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin konuştu. "Geçiş sonrası çok kötü yönetim süreci yaşanıyor" diyen Özdağ, kendisinin AKP milletvekili olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne istemeyerek oy verdiğini söyledi.

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Gelecek Partili Selçuk Özdağ, hafta sonu İzmir’de gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ, AKP içinde görev yaptığı süre içinde yaşanan bazı konularla ilgili pişmanlıkları olduğunu dile getirdi. Daha cesur olmaları gerektiğini dile getiren Özdağ, “Birçok konuda yanlış gördüklerimizi dile getirdik. 2013'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen süre Ak Parti açısından kötü bir yönetim dönemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası çok kötü yönetim süreci yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Keşke daha cesur olsaydık"

"Biz Ak Parti içinde görev yaptığımız süreçte birçok konuda uyarılarımızı yaptık" diyen Özdağ, şöyle devam etti: "Oy verme sırasında kerhen oy verdik. Örneğin çözüm sürecinde karar doğru ama uygulamalar yanlıştı. Bu konuda sıkça uyarılarda bulunduk. Keşke daha cesur olsaydık.”

Gelecek Partisi'nin milletvekili transferine karşı olduğunu da dile getiren Selçuk Özdağ, "Bizim partimize geçmek için bizlerle görüştüğü ve gelmeye hazır olan vekiller iddiası var. Biz başka partiden seçilen insanların istifa edip başka partiye geçmesini kabul etmiyoruz. Gerekirse bağımsız kalabilir. Bağımsızken destek verebilir. Ama o partinin oyu ile seçilen başka partiye geçmesin. Ama partimiz üzerine oynanan oyunlar devam ederse, Meral Akşener'e yapılan bize yapılmak istenirse o zaman 'men dakka dukka' deriz, 'çalmayın kapımızı çalarız kapınızı' deriz ve transferimizi de yaparız" şeklinde konuştu.