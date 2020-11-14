Gelecek Partili Özdağ: Albayrak'ın vekilliği kriz çıkarmıştı; Cumhurbaşkanı 'Bu benim birinci derece akrabam değil, damadım' demişti

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ , Ahmet Davutoğlu 'nun Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın damadı Berat Albayrak 'ın milletvekili olmasını istediği için kriz çıktığını söyledi, Özdağ, "Cumhurbaşkanı, 'Bu benim birinci derece akrabam değil, damadım' dedi" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun o dönem başbakan olduğunu hatırlatarak birinci derece akrabaların milletvekili olmasını yasakladıklarını söyledi.

Berat Albayrak'ın milletvekili olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talepte bulunduğunu söyleyen Özdağ şöyle konuştu:

"Berat Albayrak ekonomimiz PİK yapıyor demişti, ne değişti ki bir haftada 'acı reçete'den söz edilmeye başlandı? Yeni saraylar yapmaya gerek var mı? O lüks araçlara gerek var mı?

"Ben buradan soruyorum Sayın Erdoğan, bir haftada ne değişti ki ekonomimiz çok iyi diyordunuz, şimdi 'acı reçete'den söz ediyorsunuz?

"Davutoğlu Başbakan iken birinci derece akrabalar milletvekili olamayacaklar diye karar aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, Berat Albayrak'ın milletvekili olmasını isteyince itiraz ettik, kriz çıktı. Cumhurbaşkanı 'Bu benim birinci derece akrabam değil, damadım' dedi.

"Albayrak istifa etmedi, ettirildi"

"Binali Yıldırım'ın da Ulaştırma Bakanı olmasını istememiştik, çünkü çocukları denizcilik ile uğraşıyordu. Siyasi ahlaka uygun hareket edelim diyerek istemedik. Yine kriz oldu. Berat Albayrak istifa etmemiştir, ettirilmiştir. Bu mektup tamamen sitem doludur."

"Hükümet salgını doğru yönetemedi"

Koronavirüs salgınında hükümetin gösterdiği performansı eleştiren Özdağ, "Hükümet salgın sürecini doğru yönetmedi. Hiçbir şeyleri şeffaf değil. Salgın başladıktan sonra düğmeyi doğru iliklemediler. Bas bas bağırdık salgın ilk çıktığında futbol müsabakalarını erteleyin diye. Bir süre seyircili oynattılar. Camiler, kahvehaneler gibi insanların toplu bulunması gereken mekanlarda tasarrufta bulunun dedik, ilgilenmediler" dedi.

Selçuk Özdağ açıklamalarına şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde esnafın, vatandaşın, sanatçıların zararları giderilmedi. İşsizlere, esnaflara, ihtiyaç sahiplerine hibe verin dedik, onlar bize IBAN gönderdiler. 97 yıldır vergi veriyoruz, askere gidiyoruz, çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez hükümete ihtiyacımız oldu. Hükümete seslendik, ilk defa size işimiz düştü vatandaşa yardım edin dedik ama bize IBAN gönderdiler."

"Acilen ciddi tedbirler alınması lazım"

Pandemide insanlarımızı kaybediyoruz. İnsan gücümüz bu hükümetin yanlış icraatleri sebebiyle, şeffaf olmayan yönetim tarzları nedeniyle kayboluyor. Türkiye'de acilen ciddi tedbirler alınması lazım, sokağa çıkma yasaklarının gelmesi lazım, pandemiye karşı bütün kurumlar el ele vermeli."