Gelecek Partili Özcan'dan elektrik zammının geri alınmamasına tepki: Zammı bir gecede yapan 'kudret' geri almak için niye 2 aylık çalışmaya gerek duyar?

Gelecek Partili Serkan Özcan, elektrik faturalarına yapılan zammın geri alınmamasına tepki gösterdi. Özcan, "Zammı bir gecede yapan “Kudret” geri almak için niye 2 aylık çalışmaya gerek duyar?" dedi.

31 Aralık gecesi elektrikte tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidilmişti. Elektriğe yapılan zam hem muhalefetin hem de vatandaşın tepkisini çekmişti. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, 31 Aralık'ta yapılan elektrik zammının geri alınmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Zam yaparken acele davranan akıl, geri alırken niye ağırdan alır?"

Özcan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "31 Aralık gecesi bir resmî gazete baskısı ile yapılan fahiş elektrik zammını geri almak için neden bu kadar beklenir? Zammı bir gecede yapan “Kudret” geri almak için niye 2 aylık çalışmaya gerek duyar? Zam yaparken acele davranan akıl, geri alırken niye ağırdan alır?" ifadelerini kullandı.