Gelecek Partili Nedim Yamalı: Bir tek Çiller eksikti masada o da geldi; böylece Susurluk'taki aktörler tamamlanıyor

28 Şubat'ın karanlık aktörlerinin -Susurluk hadisesindeki aktörlerin- bugün yeniden kendilerine alan bulduğunu belirten Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, "Bir tek Çiller eksikti masada o da geldi. Böylece Susurluk'taki aktörler tamamlanıyor. Bir dönemin karanlık iç ve dış güçleri tekrar etkili mi oldular da Çiller'ler, Mehmet Ağar'lar, Sedat Peker'ler, Alaattin Çakıcı'lar tekrar konuşulur oldu?'' sözleriyle iktidara tepki gösterdi.

Siyasete dönmek için görüşmeler yaptığı konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller, "Her tarafı kucaklayan bir merkez sağ gerekiyor" sözleriyle 'Çiller siyasete mi dönüyor?' sorularını akıllara getirmişti. “Ben milletimi özledim” diyen Çiller “Gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

'Ankara Masası' canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik’in sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı ' Susurluk’taki aktörlerin yeniden ortaya çıktığına dikkat çekti.

“Bugün geldiğimiz zaman iktidarda 28 Şubat'ın karanlık aktörleri, Susurluk hadisesindeki aktörler ya kendileri ya da ikinci nesilleri bugün tekrar alan buldular” diyen Yamalı, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin neticesi olduğunu ileri sürdü.

"Bu Erdoğan'ın ve karanlık yönetiminin neticesidir"

"Bu Erdoğan'ın ve karanlık yönetiminin neticesidir. Masada bir Erdoğan var arkasında kimler var bilmiyoruz. MHP lideri çıkıyor hapsede yatan bir kişi hakkında sevgilerini bildiriyor. Bir ay sonra o kişi içeriden çıkartılıyor. Ondan sonra marinalar konusu... Marinalarda kim hakim? Kimin çökeceği konuşuluyor. Bir tek Çiller eksikti masada o da geldi. Böylece Susurluk'taki aktörler tamamlanıyor. Bunun sorulması gereken kişi iktidarın ortaklar ve başı. Bu insanlarla neden tekrar iş tutuyorsunuz? Yoksa onların eline mi geçtiniz? Bir dönemin karanlık iç ve dış güçleri tekrar etkili mi oldular da Çiller'ler, Mehmet Ağar'lar, Sedat Peker'ler, Alaattin Çakıcı'lar tekrar konuşulur oldular."