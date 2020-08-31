Gelecek Partili Kani Torun'dan Süleyman Soylu'ya: Sırada failli meçhuller mi var?

Saldırıya uğrayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini eleştiren Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı Kani Torun "Sırada faili meçhuller mi var?" dedi.

Twitter hesabından yazan eski milletvekili ve Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı Kani Torun, Süleyman Soylu’yu da etiketleyerek yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

İçişleri bakanının bir muhalefet Milletvekili ile girdiği diyalog demokrasimiz için utanç verici. Sonrası ise korkunç, Milletvekili lince uğruyor. 90 ların aktörleri geri döndü derken uygulamaları da geri dönmeye başladı. Sırada faili meçhuller mi var?

Ne olmuştu?

TİP Milletvekili Barış Atay Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan’ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın” demişti. Soylu ise, Atay’ın tweetine, “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…” diyerek yanıt vermişti.