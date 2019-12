Gelecek için umut vermiyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının bu sezon yaşattığı hayal kırıklığının sürdüğünü, oynanan futbolun da kendilerini gelecek için umutlandırmadığını söyledi.



Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe Dergisi'nin Mart sayısında açıklamalarda bulundu.



Yıldırım yazısında, futbol takımının aldığı kötü sonuçlara değinerek, ''Tüm çalışmalarımıza ve harcadığımız mesaiye rağmen, futbol takımımızın bizlere bu sezon yaşattığı hayal kırıklığı maalesef sürmekte, kupa ve lig şampiyonluğu şansımız devam etse de takımımızın oynadığı futbol bizleri gelecek için umutlandırmıyor. Tüm başarıların sorumluluğu bizler nasıl taşıyorsak başarısızlıkların sorumluluğunu da yine bizler taşıyoruz. Taraftarlarımızın gördüğü ve dile getirdiği olumsuzlukların tümünü görüyor ve bunları gidermek için kısa ve orta vadeli planlar yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem aşılıp, sezon sonuna ulaşıldığında durum muhakemesi yapıp, bundan sonuçlar çıkaracağız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün menfaatleri için gereğini yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın'' dedi.



Taraftarlardan koşullar ne olursa olsun takımlarını ve sporcularını desteklemelerini isteyen Yıldırım, ''Gün destek olma günü. Nasıl iyi günde takımımızın yanında olup, onunla coşup onunla seviniyorsak, kötü gününde de takımımızın yanında olup 12. adam görevini sonuna kadar yerine getirelim. Unutmayın ki, bizler sizlerin de her zaman ifade ettiği gibi Fenerbahçe'yi sadece sevinmek için sevmedik. Kulübümüzü ve renklerini hep sevdik, her zaman sevdik, her zaman da seveceğiz. Kulübümüzü sportif başarılar ile getirdiğimiz nokta ortadadır. Bu taraftarımızın vermiş olduğu desteğin bir sonucudur ve asla bu noktadan geri gidilmeyecektir'' dedi.



YAKLAŞAN KONGRE



Fenerbahçe Kulübü'nde Mayıs ayında yapılacak seçimli kongresine de değinen Aziz Yıldırım, başkan adaylarını, kadroları ve projeleriyle birlikte kamuoyunun önüne çıkmaya, kulübü bugünden ileriye götürecek fikirlerini kamuoyuyla paylaşmaya davet ettiğini, kulüp üyesi tüm Fenerbahçelilerin bu hizmet yarışında olması gerektiğini, bunun Fenerbahçe Kulübü'nün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için şart olduğunu tekrarladığını belirtti.



''Ancak görüyorum ki; eskinin yanlış uygulamalarını sürdürmek isteyen bir azınlık hala bu kötü alışkanlıklarından vazgeçmemiş'' diyen Yıldırım, yazısında daha sonra, ''Mevcut yönetimi karalayarak, belden aşağı vurarak onları yıpratan bu zihniyet bu şekilde iktidar olma hevesinde. Bizlerin devam edip etmeyeceği dahi belli değilken, böyle bir anlayışın, iktidara gelme yolunda onlara nasıl bir avantaj sağlayacağını anlayamıyorum. Bu şekilde yaratılan ortamın, ancak kulübüne hizmet etmek isteyen düzgün insanları bu düşüncelerinden soğutacağından, onların bu yoldaki cesaretini kıracağından, kulübü yönetmeye talip olacakların mahdut sayıda kalacağından endişeliyim. Tüm Fenerbahçelilerin de karalama, iftira ve çamur atma çabasına dayalı bu tip seçim süreçlerini nefret ile karşıladığını görmenin mutluluğunu taşıyor ve bu çaba içinde olanları bir kere daha aklı selime davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.



''FENERBAHÇE CAMİASI AFFETMEYECEKTİR''



Başkan Aziz Yıldırım, iftiraya uğrayan, karalanan, üzerine çamur atılan kişilerin Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticileri olduğunu belirterek, ''Bunlara atılan iftira, kara ve çamur aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de atılmaktadır. Dostlarımızı üzen bu durum ancak ve ancak düşmanlarımızı sevindirmektedir. Sorumlularını asla unutmayacağımız ve tarihimize not ettiğimiz Denizli'de elimizden alınmış şampiyonluğun kaybedilmesine sebep olan sözde Fenerbahçelilerin de bu oluşumda yer alması bizleri şaşırtmamıştır. Bunlar bilmelidir ki, bizler olsak da olmasak da Fenerbahçe camiası sizi asla unutmayacak ve affetmeyecektir'' dedi.



''SPORTİF BAŞARILARIN BOLCA YAŞANDIĞI 10 YIL''



Sportif başarının bir spor kulübünün tek ve en önemli hedefi olduğunu vurgulayan Yıldırım, dergideki yazısında daha sonra ''Sportif başarıların da bolca yaşandığı 10 yıllık bir dönemi tamamlamak üzereyiz. Bu dönemde hedefimiz anlık sportif başarılardan ziyade istikrar içinde sürdürülebilir sürekli başarılar olduğunu her vesile ile ifade ettik. Hedefimiz, istikrarlı ve sürdürülebilir sportif başarılara sahip bir kulüp yaratmaktır. Bu hedefin ana unsurları şartlar ne olursa olsun başarıların tesadüf olmadığı, her yıl yarışılan her branşta şampiyonluk yarışı içinde olan bir kulüp yapısını oluşturmaktır. Bu yapının kulübümüzde oluşmaya başladığını görüyor, ancak bunu yeterli görmüyoruz. Ekonomisi büyük, ekonomik büyümesi süreklilik arz eden bir kulüpte sportif başarının kolaylıkla elde edileceğini düşünüyor ve bu yönde çalışıyoruz'' ifadelerine yer verdi.



Yıldırım, ''Fenercell'' projesine de değinerek, bu projenin kulübün ekonomik büyümesinin en önemli adımlarından birisi olduğunu belirtti. Avea ile müşterek olarak geliştirilen bu projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu anlatan başkan Yıldırım, mobil sanal operatörlük yoluyla Fenerbahçelilerin mobil iletişimde zaten harcadıkları ve operatör şirket tarafından elde edilen gelirlerin Fenercell markası altında müşterek olarak paylaşılması mantığıyla tasarlanan bu projeden gelecek gelirin, kulübün büyümesinde son derece önemli olacağını etti. Yıldırım, ''Bu proje ilerde kendi sahip olduğu mobil iletişim şirketi vasıtasıyla mobil operatörlüğe geçişte kulübümüz bakımından bir ön aşamadır'' ifadesini kullandı.



EMİN CANKURTARAN'IN VEFATI



Aziz Yıldırım, geçen hafta vefat eden eski başkanlardan Emin Cankurtaran için, ''Bizleri derinden üzen bir ayın daha sonuna geldik. Kulübümüz başkanlarından Sayın Emin Cankurtaran'ı kaybetmenin derin acısı ve üzüntüsü içindeyiz. Tecrübeleri ile bizlere rehber olan, kulübümüzün bu günlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarı, başkanımız Emin Cankurtaran'ı daima şükranla hatırlayacak ve Fenerbahçe tarihinde kendisine layık olduğu yeri ve değeri daima verecektir'' dedi.