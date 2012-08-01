'Gelecek için en iyi liseler hangileri?'

Abbas Güçlü



(Milliyet, 1 Ağustos 2012)



SBS tercih maratonu bugün başlıyor. Bir milyona yakın öğrenci, bir hafta boyunca kendisi için en doğru liseyi arayacak. Haksız da sayılmazlar, iyi bir gelecek için iyi bir üniversiteye girmeleri gerekiyor ve bunun yolu da iyi bir liseden geçiyor...

Aslında insan hayatını belirleyen en önemli kilometre taşlarından birisi de liseler. Doğru lise seçimi yapıldığında hayatın ondan sonraki akışı en iyi şekilde akıp giderken, yanlış bir lise seçimi her şeyi altüst edebiliyor...

Devlet mi, özel mi?

Şu sıralar, öğrenciler kadar, anne-babaların da kafasındaki en önemli soru, fen ve anadolu lisesi mi, düz lise veya meslek lisesi mi ya da özel Türk ve yabancı kolejlerden birisi mi?

İş, sadece birine karar vermekle bitmiyor.

Örneğin kolej denildiğinde, akla hemen Türk kolejler mi yoksa yabancı kolejler mi sorusu geliyor ve zincirleme devam ediyor. İngilizce mi, Fransızca mı, Almanca ya da İtalyanca mı?

Dile de karar verdiniz, bu kez de, üniversite başarılarını, öğrenim ücretlerini, burs oranlarını, en önemlisi de evinize uzaklığı, yakınlığını düşünmek zorundasınız.

Ve olayın içerisine girdikçe, hangi üniversite, hangi meslek sorusu da gelip karşınıza çıkıyor.

Çünkü okuyacağınız üniversite ve mesleğe göre lise seçmek zorundasınız.

Örneğin Alman ekolü okullar daha çok mühendis yetiştiriyor, Fransız okullar da sosyal bilimlere yönlendiriyor. Fen liseleri de genelde tıp ve sağlık bilimlerine öğrenci hazırlıyor.

İstisnalar olmuyor mu? Elbette oluyor. Ama fen lisesi mezunu bir gazeteciye ben bugüne kadar rastlamadım...

Üniversite başarıları?

Meslek lisesine karar verdiğinizde de yine kaşınıza onlarca seçenek çıkıyor. İmam hatip mi, endüstri meslek mi, ticaret ve iletişim meslek liseleri mi?

Hangisine karar verseniz, onunla ilgili yine onlarca ayrıntıya, cevap bulmak zorundasınız...

Ayrıca bir de öğretmen liseleri ve sosyal bilimler lisesi gibi başarılı liseler var. Fen ve Teknolojiliseleri gibi onlar da kendine özgü. Sizi bir kulvara sokuyor ve eğer hoşunuza da giderse, önemli bir gelecek sağlayabiliyor.

Henüz ikincisi açılmasa da TEV İnanç Türkeş Lisesi TEVİTOL gibi çok farklı bir ekole sahip okullar da var. Eskiden çok özel sınavlarla öğrenci alır ve üstün zekâlılar okulu olarak anılırdı. Umarım hâlâ eski iddiasını sürdürüyordur!..

Yabancı dil

Liseleri önemli kılan en önemli özelliklerden birisi de yabancı dil. Milyonlarca öğrenci ve velinin iyi liselerin peşinde koşuşturmalarının üç önemli nedeni var. İlki üniversite başarısı, ikincisi yabancı dil, üçüncüsü de iyi bir sosyal çevre...

Peki bunu hepsi sağlayabiliyor mu?

Evet demek hayalcilik olur. Özellikle anadolu liselerinde, yabancı dil öğreteni bulmak çok zor. Yabancı kolejler bile eskisi kadar iddialı değil. Türk kolejlerinde, dil konusunda iddialı olanlar da bir elin parmaklarından daha çok değil. Peki o zaman çocuklara, çocukluklarını yaşatmayan, bu at yarışı niye?

İşte bunu anlayabilene aşk olusun...

Anadolu liselerinin çoğu, tabela okullar haline geldi. Yabancı dille eğitim yapan 20 tane bile değil. Özel okulların öğrenim ücretleri de aldı başını gidiyor. Yıllık öğrenim ücreti 50 bin lirayı aşanlar var. Düz devlet liselerinde bile zorunlu bağış yapmadan okul bitirmek mümkün değil... Zaten bu yüzden, liselerdeki memnuniyet oranı ve üniversite sınavlarındaki başarısızlık en alt seviyede... İşte şimdi böylesi bir ortamda gelin de çıkın işin içinden...

Milliyet SBS Tercih Rehberi

Milliyet tıpkı üniversiteye girişte olduğu gibi liselere girişte de yine öğrenci ve velilerin yanında olacak. Akıllarına takılan her soruya cevap arayacak. En son ve en objektif bilgileri ve tercih sıralamasının püf noktalarını sizlere paylaşacak. Hangi liseler hangi alanlarda başarılı, hangileri veli ve öğrencileri yanlış yönlendiriyor? En önemlisi de, size en uygun lise hangisi? Hangi liseye gitseniz, hemen hepsi en iyisi biziz diyor. Ama sonuçlar ortada!

Akademik başarı her şey mi?

Hangi liselerden mezun olanlar üniversitelerin dil barajını aşabiliyor, hangileri onca yıllık kolej ya da anadolu lisesi eğitiminden sonra bir yıl daha yabancı dil hazırlık sınıfı okumak zorunda kalıyor?..

Hangi liselerden mezun olanların yüzde kaçı üniversiteyi kazanıyor?

Özetin özeti: Doğru bir gelecek için doğru bir lise şart. Peki o liseler hangileri? Eğer merak ediyorsanız, bizi izlemeye devam edin...