-GELECEK "MEKANİK ORDUNUN" TANIĞI OLACAK ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Gelecek bilimciler, 21. yüzyılın ikinci on yılının "mekanik ordunun" yükselişine tanık olacağını, bu yükselişin özel ve kamu hayatını internet kadar sarsacağını söylüyorlar. California'daki düşünce kuruluşu Gelecek Enstitüsü'nün başkanı ve gelecek bilimci (fütürolojist) Marina Gorbis, yakın zamanda robotların giderek artan bir biçimde, savaşlardan çalışma yaşamına ve hatta mutfağımızın düzenlenmesine kadar her şeye egemen olacağını belirtti. Guardian gazetesinin haberine göre Gorbis, robotlarla insanların birlikte "yeni bir imkanlar dünyası" yaratabileceğine inanıyor. ABD ordusu, "BigDogs" adı verilen, 4 ayaklı mekanik yük taşıyan bir robotun geliştirilmesine destek veriyor. Kendi sensörlerinin yol gösterdiği bu robotlar, tehlikeli arazide 150 kiloluk yükü taşıyabilecek güce sahip. Havada ise robot sondalar, Afganistan'da hedefleri gözetliyor, uzaktan kumandalı helikopterler malzeme taşıyor. -İNŞAAT İŞÇİSİ ROBOTLAR- Giderek yayılarak etkilerini artıran robotlar, kısa süre sonra inşaat işine de el atabilirler. Güney Carolina Üniversitesi, bilgisayarların rehberliğindeki robotların inşaat yaptığı "Contour Crafting" adı verilen bir sistem geliştirdi. Sözkonusu sistemin, inşaat zamanı ve maliyetini yüzde 75 azaltabileceği belirtiliyor. Güney Kore'de robotlar şimdiden dil derslerinde, kelimeler ve deyimleri defalarca tekrarlayarak öğretmenlere yardımcı oluyorlar. Diğer taraftan kendi kendine giden otomobiller üzerinde çalışılıyor. -ROBOTLARIN İŞSİZLİĞE YOL AÇMA TEHLİKESİ- Robotlar kaçınılmaz olarak insanların işlerinden de olmasına yol açacak. Gorbis, bu gidişatın gelişmiş ülkelerin büyük bölümünde gelecek yıllarda işsizliğin yüzde 10 civarında seyretmesi anlamına geleceğini söylüyor. Gorbis'e göre, robotlar işçilerin yerini aldıkça, göçmen işçiler konusundaki tartışmada olduğuna eş, bir siyasi fırtına ortaya çıkabilir. Bununla birlikte Gorbis, "Bir geçiş dönemindeyiz. Bu, tarımda makineleşmeye geçtiğimiz döneme benziyor. O zamanlar insanlar yeni işlere yöneldiklerinde bir yüksek işsizlik dönemi geçirilmişti" dedi. Gorbis, çeşitli cihazlar ve senörlerin insan vücuduna girmesiyle insanların da muhtemelen daha robotsal hale geleceğini belirtti.