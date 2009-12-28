63’ü 2010’da olmak üzere gelecek 3 yılda 100’e yakın AVM açılacak. bu merkezlerde yer alacak 10 binden fazla mağazada, toplamda ise 100 bin kişi istihdam edilecek.



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Ekrem Akyiğit, 63’ü 2010’da olmak üzere 3 yılda 100’e yakın alışveriş merkezi (AVM) açılacağını, bu merkezlerde yer alacak 10 binin üzerindeki mağazada sadece BMD üyelerinin yaklaşık 30 bin yeni istihdam sağlayacağını bildirdiAkyiğit, 2010 yılı beklentilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 2009 Aralık ayı itibarıyla aktif halde 220’den fazla alışveriş merkezi bulunduğunu, krizle bağlantılı olarak 2009 yılında AVM yatırımlarında bir yavaşlama veya erteleme söz olduğunu ifade etti.



2009’da açılması planlanan alışveriş merkezlerinin önemli bir bölümünün açılışlarını daha ileri tarihlere kaydırdığına dikkati çeken Akyiğit, 2010 yılında açılacak 63 yeni AVM’de 7 bin 500’e yakın mağaza kiralanacağını, 2011 ve 2012 yıllarında ise 32 AVM’nin açılmasını beklediklerini kaydetti.



Bu merkezlerde de yaklaşık 4 bin mağaza kiralanacağını, BMD üyelerinin 2008’de yaklaşık 160 bin kişiye istihdam sağlarken bu rakamın 2009’un sonuna yaklaşılan bugünlerde 170 bin kişiye ulaştığını vurgulayan Akyiğit, 10 binden fazla yeni mağazadan en azından 2 bin 500’ünün BMD markaları tarafından 2010 yılı içinde kiralanacağını belirtti. Akyiğit, böylelikle BMD üyelerinin yarattıkları istihdam sayısını 190 ila 200 bine çıkaracaklarını tahmin ettiklerini, gelecek 3 yıl içinde açılacak AVM’lerde toplamda 100 binin üzerinde yeni istihdam olanağı yaratılacağını ifade etti.



Ekrem Akyiğit, 63’ü 2010’da olmak üzere gelecek 3 yılda 100’e yakın AVM açılacağını, bu merkezlerde yer alacak 10 binden fazla mağazada sadece BMD üyeleri tarafından yaklaşık 30 bin, toplamda ise 100 bin kişinin istihdam edileceğini bildirdi.





2010'da 26,5 milyar dolar ciro bekleniyor



BMD üyelerinin açacakları yeni mağazalarda yıllık 2 milyar liranın üzerinde ciro beklediklerinin altını çizen Akyiğit, 2010’da yüzde 10’luk artışla yıllık toplamda 26,5 milyar dolar ciroya ulaşmalarının beklendiğini ve en kısa sürede 30 milyar dolar ciro hedefine ulaşmanın hedeflendiğini vurguladı.



Türk perakende sektörünün 2008 yılında 160 milyar dolara yakın ciro gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam olanağı sunduğunu anlatan Akyiğit, kriz dönemi olmasına rağmen 2009 yılında perakendenin bütününde yaklaşık yüzde 10-11 gibi bir büyüme beklentisinin yıl sonu itibariyle gerçekleştiğini, tüm perakende sektörünün 2009 cirosunun 176 milyar dolar olduğunu belirtti.



Bu yıl başlatılan yurt dışına daha fazla yönelme hedefi çerçevesinde, öncelikle Karadağ’daki bir Türk yatırımı olan AVM’yi ziyaret edeceklerinin altını çizen Akyiğit, şunları kaydetti:



“Bunun ardından, Suriye’nin başkenti Şam’ı ve Ürdün’ün başkenti Amman’ı ziyaret edeceğiz. Ocak ve Şubat 2010’da gerçekleşmesi planlanan bu ziyaretlerde BMD markalarına bu ülkelere girme ve burada yatırımcılarla ve tüketicilerle buluşma olanağı sağlayacağız. BMD üyeleri, yalnız Türkiye’de değil yurt dışında da mağazalaşma yoluyla “Made in Turkey” marka etiketli ürünleriyle, kendi markasını yurt dışına taşıyarak, ülkemizin tanıtılmasına ve kalite algısına katkısıyla ekonomimizin yeni bir itici gücü haline gelecektir.