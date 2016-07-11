Gelecek 20 yılda 500 bin pilot ihtiyacı olacak

Avrupalı uçak üreticisi Airbus’ın hazırladığı rapora göre, önümüzdeki 20 yılda toplam 5.2 trilyon dolar değerinde 33 bin yeni yolcu uçağı üretilecek.



Küresel filoya katılacak yeni yolcu uçakları için de, insan kaynağı olarak, sektörün ihtiyaç duyacağı yeni pilot sayısı 500 bini, mühendis sayısı ise 530 bini bulacak.

Airbus'un raporuna göre, 2035 yılına kadar yıllık yolcu artışı da ortalama yüzde 4.5 olarak gerçekleşecek. Bu yolcu talebini karşılamak için, koltuk kapasitesi 100’ün üzerinde toplam 33 bin yeni uçak üretilecek.

Bu uçakların 32 bin 425 adeti yolcu, 645 adeti de kargo uçağı olacak. Yeni uçakların toplam değeri ise 5.2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Halen mevcut uçak sayısı 19 bin düzeyinde bulunuyor.

İşte rapordan satırbaşları:

Pazarlar arasında en hızlı büyüme yıllık yüzde 5,6 ile Asya olacak. Çin ve Hindistan bu büyümeden aslan payını alacak. Nüfusun yüzde 75’i uçak yolcusu olacak. Asya’yı Batı Avrupa ve Kuzey Amerika yüzde 3,7 büyüme ile izleyecek.

Büyük uçakların sefer yapacağı, bağlantı merkezi haline gelen şehir sayısı 55’ten 93’e yükselecek. Bu kentler dünya toplam gayri safi milli hasılanın yüzde 35’ini oluşturacak.

Sektördeki büyüme ile birlikte havacılığın önündeki en önemli sorunların başında eğitim gelecek. Yetimiş iş gücü için 20 yılda 500 bin yeni pilota, 540 bin mühendise ihtiyaç var.