Geleceğin seks köleleri robotlar olacak!

Yeni Zelanda'da Victoria Ekonomi ve İşletme Okulu'nda görevli iki araştırmacı 2050 yılında seks endüstrisinde inanılmaz gelişmeler yaşanacağını iddia etti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Ian Yeoman ve Michelle Mars'ın araştırmasına göre 2050 yılında genelevlerde insan yerine robot fahişeler çalışacak. Böylece erkekler hem hastalık kapma korkusu olmadan hem de eşlerini aldattıkları için suçluluk duymadan ve çok daha ucuza çapkınlık yapabilecek. İkili, robot fahişelerin insan kaçakçılığını da azaltacağını öne sürdü.

Dünyada 30 milyon seks kölesi var

BM'nin yaptığı araştırmaya göre dünyada yaklaşık 30 milyon seks kölesi var.

Her yıl 500 bin kadın kaçırılıyor

Her yıl 500 bin kadın seks köleliği için kaçırılıyor. Dünyada seks köleliği ticaretinden doğan rant 100 milyar dolar.