-Geleceğin şampiyonlarıyla buluştular -Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat İkincisi eski milli güreşçi Şeref Eroğlu: -''Gençlik 'top' ve 'pop' arasında sıkışıp kaldı. Türkiye'nin geleceği olan bu gençler ihmal edilmemeli'' -''Maalesef Türkiye'de sistemsizlik devam ediyor. Gençliğimizi sahipsizlikten kurtarmamız lazım'' -Şampiyon Güreşçiler Derneği Başkanı Ensar Kurt: ''Gençlik ancak spor yaparak kötü alışkanlıklardan kurtarılabilir'' (fotoğraflı) ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Yahya Oğuz - Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, gençliğin ''top'' ve ''pop'' arasında sıkışıp kaldığını savunarak, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin günübirlik programlar ve magazin programlarıyla ihmal edilmemesini istedi. Şampiyon Güreşçiler Derneği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Mamak Gençlik Merkezi'nce organize edilen programda, geleceğin şampiyon güreşçileri, Avrupa ve dünyada büyük başarılar elde etmiş ağabeyleriyle bir araya geldi. Mamak Gençlik Merkezi'nde yapılan programla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat İkincisi eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, programa genelde sokak çocuklarının oluşturduğu gençlerin katıldığını söyledi. Eroğlu, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, bunların ihmal edilmemesi gerektiğine işaret etti. Gençlerin başta uyuşturucu olmak üzere bir çok kötü alışkanlıklardan kurtarılması gerektiğine dikkati çeken Şeref Eroğlu, ''Bu çocukların mutlu bir şekilde büyümeleri ve gençliklerini yaşamaları lazım. Spor yaparak kötü alışkanlıklardan kurtarılması lazım. Biz kendi kendimize bu çocukların spora yönledirilmesi için sorumluluk üstlendik'' dedi. Gençlerle yaptıkları sohbetin oldukça verimli geçtiğini belirten Eroğlu, ''Bu gençler, önlerinde bir idol görmek istiyor. Ben de orta halli bir çiftçi çocuğuydum. Onların hayattan neler beklediğini, ne hayal ettiğini çok iyi biliyorum. Ben başardım, Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat İkincisi oldum. Neden onlar da başarmasın. Bu gençlerin önlerindeki resme baktığı zaman, 'ben de bir gün şampiyon güreşçi olacağım' demesi lazım. Onlara önder lazım, biz de elimizden geldiğince bu yardımlarımızı sürdüreceğiz'' diye konuştu. Şeref Eroğlu, gençliğin ''top'' ve ''pop'' arasında sıkışıp kaldığını savunarak, televizyonlarda sabahtan akşama kadar bu tür programların olduğunu ve bunların gençliğe hiç bir fayda sağlamadığını iddia etti. Gelecek yıl Londra Olimpiyatları'nın yapılacağına dikkati çeken şampiyon güreşçi, bu olimpiyatta bir tek ''altın madalya alır'' denecek sporcunun bulunmadığını öne sürdü. Eroğlu, ''Maalesef Türkiye'de sistemsizlik devam ediyor. Gençliğimizle daha fazla ilgili olmamız, bu sahipsizlikten onları kurtarmamız lazım. Biz onların gözünde başarabileceklerinin ışığını gördük. Bu tür çalışmalara hız vereceğiz. Bizden bu tür beklentisi olan insanların bu beklentilerini boşa çıkaramayız. Onlar önemsenmek isteniyorlar. Biz de onları önemsiyoruz'' ifadelerini kullandı. Şampiyon Güreşçiler Derneği Başkanı Ensar Kurt ise gençliğin ancak spor yaparak kötü alışkanlıklardan kurtarılabileceğini, sporun sağlıklı bir toplumun oluşmasında en büyük etken olduğunu söyledi. Kurt, gençlik merkezleri sayısının ülke genelinde artırılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Çocuklarımız, hayatın sadece okul ve ev arasında olmadığının farkına varmalı. Onların bir şekilde sporla ilişkileri geliştirilmedir. Bu konuda biz dernek olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Bizler, onların hayallerini gerçekleştirmeleri için mücadele edeceğiz ve onları geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu yapmak için çalışacağız.'' Toplantıda, Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp de gençlerle, şampiyonluğa giden yolda yaşadıklarını paylaştı. (YHO-ADA)