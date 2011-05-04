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Dünya

Geleceğin helikopteri

Sikorsky öyle bir helikopter üretti ki tasarımda adeta devrim yaptı...

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - Sikorsky öyle bir helikopter üretti ki tasarımda adeta devrim yaptı.



11 metre boyundaki S-97 RAİDER çok hızlı, saatte 370 km hız yapıyor. Kuyruk pervanesi bildiklerimizin hiç birine benzemiyor. Bu pervane ve kanatçıklar ona müthiş bir manevra yeteneği sağlıyor. Üst ana pervaneler ise çift, bu ona müthiş bir güç ve hız sağlıyor. Bunda diğerlerindeki pata pata sesi yok oldukça sessiz sinek gibi vızıldıyor. Askeri modeli tahminen 2014'de ABD Ordusunda servise girecek. Tek veye 2 pilot kullanıyor, toplam 6 personel taşıyor. Askeri modelde yanlarda 2.75'lik klasik roketler var, kanatçıklarda Sidewinder havadan havaya füzeler.... Burun ucuna da makineli top takılabiliyor. İstenirse Hellfire roketleri de taşıyabiliyor. Kara, deniz ve hava kuvvetleri için tasarlandı.

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