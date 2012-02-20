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Dünya

Geleceğin gıdası laboratuvar hamburgeri mi?

Hollandalı bilimadamları dünyanın ilk sentetik etle üretilmiş hamburgerinin Ekim ayına dek hazır olacağını söylüyor.

20 Şubat 2012 09:31

 

 
T24 - Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nden Doktor Mark Post, projenin ardındaki ismin, Ekim ayında dünyaca ünlü şef Heston Blumenthal tarafından pişirilecek eti ilk hangi ünlünün tadacağına henüz karar vermediğini anlattı.
 
Dünyada ete olan talebin 2050 yılında ikiye katlanması bekleniyor. Et üretimi için hayvancılık sektörü, dünyadaki tarımsal arazinin yüzde 70'ini kullanıyor.
 
Uzmanlar, sentetik et sayesinde et ticaretinin çevreye verdiği zararın en aza indirgeneceği yolunda umutlarını dile getirdi. Bilimadamları laboratuvarda üretilecek etlerin çok daha sağlıklı olabileceğini, bakteri riskinin azalacağını savunuyor.
 
Ama kimi çevreler -Frankeştayn tarzı- diye tanımlayan sentetik eti, doğal olmayan bir gıda olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.
 
 
 

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