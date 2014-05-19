'Geleceğin Fabrikası' açıldı



Yüz yıl önce, tüten bacalar, demir ve kömür dolu yük trenleri endüstriyel gelişimi temsil ediyordu. Çeyrek yüzyıl önce ise bunun yerini insansız, tam otomatik üretim yerleri aldı. Almanya'daki "Geleceğin Fabrikası" ise tamamen farklı bir görünüme sahip.

Chemnitz'deki "Geleceğin Fabrikasının" vizyonu, 3E olarak adlandırılıyor. Fraunhofer Enstitüsü'nde makine araçları ve şekillendirme tekniği üzerine çalışan endüstri mühendisi Michael Cherkassky 3E'nin enerji ve kaynak verimliliği, fabrikanın emisyon hacminin kontrollü olması ve insanların üretim sürecine dahil edilmesi anlamına geldiğini anlatıyor.

Cherkassky enerji ve kaynak verimliliğinin ne anlama geldiği konusunda, otomobillerde sıkça kullanılan dişli şaft (aks) üretimini örnek gösteriyor. Endüstri mühendisi Cherkassky, Geleceğin Fabrikası'nda, silindir dişli aksların üretiminde, üretim aşamaları ve süreden tasarruf edildiğine dikkat çekiyor.

'Metallerin geri dönüşümüne gerek kalmıyor'

Daha önceleri bu tarz parçalar, tek tek işlemlerden geçirilerek yapılıyor, bu da daha sonra geri dönüşümü yapılmak zorunda kalan büyük miktarlarda metal atıklarına yol açıyordu. Geleceğin Fabrikası'nda ise böylesi metal atıklarla uğraşmak zorunda kalınmıyor. Metal bütün halde, istenilen şekli alana kadar dövülüyor.

'Üreticiler kazançlı çıkacak'

Fraunhofer Enstitüsü Başkanı Matthias Puty, büyük dişli aksların üretiminin yaklaşık yüzde 30'una yakınını günümüzde bu şekilde üretebilecekleri görüşünde olduğunu belirterek, birçok üreticinin bu üretim şekli sayesinde kazanç elde edebileceğine dikkat çekiyor.

Geleceğin Fabrikası'nın vizyonunda emisyon nötrlüğü ise üretim sürecinde çok daha az emisyon yaratmak anlamına geliyor. Matthias Puty, enerji yönetimi 2.0 adını verdikleri yöntemle, enerji tedarikçileri ve enerji kullanıcıları arasında bir ağ oluşturulduğunu belirtiyor, fabrikada güneş enerjisi kullanıldığına dikkat çekiyor.

Fabrikada, yüksek oranda enerji tüketen makineler, sadece güneş enerjisi üzerinden yoğun enerji üretilen saatlerde, güneşin çıktığı öğle saatlerinde kullanılıyor.

Endüstri mühendisi Michael Cherkassky, fabrikada gelecekte özel ürünlerin üretilmesini ve bu kapsamda müşterilerin örneğin kendi otomobillerinin gövdelerinin üretiminde bulunabilmesini planladıklarını anlatıyor. Hâlihazırda robotların üretim sürecinde işçilere zarar vermemesi adına kafeste tutulduğuna dikkat çeken Cherkassky, gelecekte robot ve işçilerin daha sıkı işbirliği içinde olacağını belirtiyor.

Otomobil üreticilerinin Chemnitz'e, Geleceğin Fabrikası'nın üretimlerini görmeye geldikleri anlatılıyor. Zira üreticiler yatırım yapacakları yeni bir üretim sisteminin arıza vermesini istemiyor. Geleceğin Fabrikası'nda her ne kadar üretim süreci yeni olsa da, ürünler bilindik.