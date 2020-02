'Geleceğimiz, eğitim, bilim ve kültürdedir' diyen kayyumdan 50 milyonluk yatırım

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, \"Ülkenin geleceğinin eğitimde, bilimde, kültürde ve sanatta olduğuna inanıyorum\" diyerek belediye bütçesinden 50 milyon lira tutarında yatırım yaptı. İlçedeki 52 okula zenginleştirilmiş kütüphane (Z Kütüphane) yapımı için çalışma başlatan, 500 bin kitap aldıran Balcı, 25 bin öğrencinin yararlanabileceği müzik enstrümanları ve ana okullara 30 piyano koydu.

Eylül 2017\'de Diyarbakır\'ın Kayapınar ilçesine kaymakam olarak atanan ve aynı zamanda belediye başkan vekilliği de yapan Kaymakam Ozan Balcı, ilçede özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile dikkat çekiyor. Eğitim, bilim, kültür ve sanata büyük önem veren Balcı, belediye bütçesinden yaklaşık 50 milyonluk eğitim yatırımı yaptı. Türkiye genelinde toplam 500 olan Z Kütüphane için kolları sıvayan Balcı, ilçede 52 okula Z Kütüphane yapılması için çalışma başlattı. Kütüphanelerde öğrencilerin yararlanması için 500 bin kitap getirten Kaymakam Balcı, bu kitapları bir okulun spor salonunda, okullardaki kütüphaneler için ayırdı. Ana okullar için de 30 piyano alan ve bu okulların da her bakımdan elden geçirilmesini sağlayan Balcı, eğitim yatırımlarını DHA muhabirine anlattı.

\'EN ZENGİN KÜTÜPHENELER KAYAPINAR\'DA\'

Türkiye\'de 500 Z Kütüphane bulunduğunu 500\'ünün de yapım aşamasında olduğunu belirten Kaymakam Balcı, \"Kayapınar ilçesinde daha önce 3 Z Kütüphane vardı, ama biz şu an da bütün anaokullarımıza, bütün ilkokul ve ortaokullarımıza Z kütüphane kurduk. Ama Z kütüphaneyi kurmakla kalmadık, iç mimarların dizayn ettiği, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın onayladığı çok güzel, estetik değeri olan kütüphaneler kuruyoruz. Sadece Z kütüphane yapmıyoruz, bir de onların, içini kitaplarla donatıyoruz. Hatta şunu iddia etmek istiyorum, ben Kayapınar ilçesi olarak okul kitaplıkları açısından baktığımız zaman Türkiye\'nin kitap çeşitliliği ve cinsi açısından, sayısı açısından en zengin ilçesi olduğunu iddia ediyorum\" dedi.

\'ÜLKENİN GELECEĞİ, EĞİTİMDE, BİLİMDE, KÜLTÜRDE VE SANATTA\'

Devletin gerçek sahibinin millet olduğuna inandığını söyleyen Kaymakam Ozan Balcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ülkenin geleceğinin eğitimde, bilimde, kültürde ve sanatta olduğuna inanıyorum. Eğitim, bilgi olmadan bizim gelişen dünyayla, modernleşen dünyayla rekabet etmemiz ve çocuklarımızı onlara hazırlamamız mümkün değil. Bu yüzden eğitime çok destek veriyorum idareci olarak. Öğretmenleri çok önemserim, öğretmenleri bilginin taşıyıcısı, önemi ve anlamlı bir sınıf olarak görüyorum. Ben Ardahan\'da doğup, büyüdüm, zor şartlarda okudum ama Türkiye\'nin de en iyi üniversitelerinde okuma imkanım oldu. Ortadoğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi\'ni, ardından da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni bitirdim. Yine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi\'nde yüksek lisans yaptım. Devletim beni İngiltere\'de, Avrupa\'da hem mastıra, hem doktoraya gönderdi. Bizim Türkiye Cumhuriyeti\'nin şöyle de güzel bir özelliği var. Çalışan herkesin önü açık, yani sen yeter ki çalış, azmet, gayret et. İster Ardahan\'da doğ, ister Diyarbakır\'da doğ, devlet bütün imkanlarını sana veriyor. Bir de ben memleketin, milletin çocuğu olarak, memleketime de milletime de borçlu olduğumu ifade ediyorum. Şu anda belki Türk toplumu içerisinde ayrıcalıklı eğitim almış bir mülki amirim, ama bunu milletimize borçluyuz. Bunun bilincine de sahip olmamız gerek. Çalışkan olmamız lazım, değer üretmemiz lazım.\"

\'BÜTÜN ANAOKULLARIMIZA PİYANO ALDIK\'

Kaymakam Ozan Balcı, spor, müzik, resim ve güzel sanatların desteklenmesi gerektiğine inanan biri olduğunu, yaklaşık 25 bin öğrencinin yararlanacağı, müzik aletleri, enstrümanları, yardımcı materyaller ve resim malzemeleri aldıklarını da ifade ederek, \"Hatta şöyle güzel bir şey oldu, bütün anaokullarımıza piyano aldık, 30 piyano aldık. Niye, müzik, resim, spor olmadan insanların yeteri kadar gelişmesi mümkün değil, insanların bedensel, zihinsel ve ruhsal anlamda gelişmesi ve ilerlemesi gerekir diye düşünüyorum. Spor malzemesi anlamında geçtiğimiz günlerde 8 bin çocuğumuza 22 spor dalında öğretmenlerimizin de desteğiyle malzeme aldık. Kemandan, armonikaya, yan flütten piyanoya destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Bizim desteklememiz lazım, resimde şövalyelerden, boyalarına kadar bir sürü destek verdik. Toplum ve devlet olarak ürettiğimiz değerleri, zenginlikleri, toplumumuzun her ferdiyle paylaşmamız lazım. Bu bizim görevimiz, çocuklarımıza karşı bunlar bir lütuf değil. Bizim idareci olarak borcumuz, yani bizim daha çok yapmamız lazım\" diye konuştu.

ÇOCUKLAR SİNEMA VE TİYATRO İLE BULUŞACAK

Kayapınar Kaymakamı Balcı, 84 bin çocuğu sinemayla buluşturacaklarını, 20 bin çocuğun da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ile yaptıkları anlaşma gereği hem tiyatroya gideceğini, hem de origami, pandomin, drama, şapka yapımı gibi eğitimler alacağını söyledi. 10 bin çocuğu da Diyarbakır\'ın kendi kültürünü, kendi tarihini tanıması için müzeye göndereceklerini söyleyen Kaymakam Ozan Balcı, \"Parasal anlamda yaklaşık 50 milyon değerinde yatırım yapıyoruz. Bin 500 çocuğumuza kodlama eğitimi veriyoruz. Niye? İnsanlar 4\'üncü büyük sanayi devrimine hazırlanıyor. Kullandıkları kavramlar bile çok farklı, yapay zeka, nano teknoloji, genom, uzay, nero teknoloji yani bir anlamda teknolojik devrim yaşanıyor. Saç kılından bin kat daha ince çelikten 200 kat daha güçlü grafen nano malzeme üretiyor insanlar. Yani bundan sonra toplumların yapıları, düşünce şekilleri her şey değişiyor. Bizim buna alışkın olmamız lazım, alışmamız lazım\" dedi.

OTİZMLİ VE ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN OKUL

Balcı, otizmli ve ağır dereceli engelli çocuklara okul yaptıklarını, hafif derecedeki engelli çocuklara meslek eğitim merkezi yaparak annelerin yükünü hafifleteceklerini de belirterek, \"Engelli çocuklarımıza 2 anaokulu yapıyoruz. Anaokulu ve okul öncesi eğitime yürekten inanan bir kaymakam olarak, 8 okul yapıyoruz 64 derslikli, üstün ve özel yetenekli çocuklarımızı desteklemek için bilim sanat merkezi kuruyoruz. Bunlar çok anlamlı ve önemli yatırımlar. Bunun dışında ise Diyarbakır\'a biri çocuk, biri yetişkin ve biri oyuncak 3 kütüphane yapıyoruz. Muhtemelen 1 ay içerisinde projesi bitecek, bu yıl içerisinde de gerçekleştirmeyi planlıyoruz\" diye konuştu.

Kaymakam Balcı, okullara 20 voleybol ve basketbol sahası yaptıklarını ve 10 tane halı saha yapacaklarını da söyledi.



