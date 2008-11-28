Geleceğime bakıyorum

İspanya La Liga takımlarından Villarreal forması giyen Türk futbolcu Nihat Kahveci, sakatlıkları aşmanın psikolojik olarak zor olduğunu, şu anda iyi olduğunu ve geleceğe baktığını söyledi.





İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal'de yaklaşık 1.5 aylık aradan sonra sahalara dönecek olan Nihat Kahveci, ''Sakatlıkları aşmak psikolojik olarak zor olduğu, ancak şimdi iyiyim ve geleceğe bakıyorum'' dedi.



La Liga'nın 13. haftasında deplasmanda Ersen Martin'in forma giydiği Recreativo Huelva'ya karşı oynayacak Villarreal'de, kadroya alınması beklenen Nihat, bugünkü antrenman sonrasında yapılan basın toplantısında konuştu.



Bu sezon ikinci sakatlığını geçiren Nihat, ''Tekrar sakatlanmaktan korkuyor musun?'' sorusuna, ''Korku değil ama aceleci olmayıp, dikkatli ve sabırlı olmalıyım'' cevabını verdi.



Türk futbolcu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli formayla oynadığı Hırvatistan maçında sakatlanması ve ameliyat olmasının ardından La Liga'ya geç başlamasıyla ilgili olarak ''Gerek profesyonel gerekse özel hayatta çok güzel bir yıl geçiriyordum. Yılın son maçında sakatlanmak insanı öldürüyor. Bu yüzden psikolojik olarak hazırlanmak çok zor. Bir de tam iyileşirken bir daha sakatlanmak durumu daha da zorlaştırıyor. Bunları aşmak o kadar da kolay değil. Ama şimdi iyimserim ve geleceğe bakıyorum. En kısa zamanda hazır olmak istiyorum, bu yüzden çok güçlü ve arzulu çalışıyorum. Uzun zamandır antrenman yapmamama rağmen son 1 haftadır takımla aynı düzeyde antrenmanlara çıkıyorum'' dedi.



Henüz oynamak için yüzde yüz hazır olmadığını bildiğini kaydeden Nihat, ''Bu hafta veya haftaya oynar mıyım bilmem, ama önemli olan bir daha sakatlık sorunu yaşamamayı umarak yavaş yavaş oynamaya başlamak'' değerlendirmesini yaptı.



Bu arada, Nihat'ın sahalara dönecek olması, İspanyol basınınca ara transfer sezonunda yeni oyuncu almak isteyen Villarreal'de ''kışın ilk transferi'' olarak yorumlandı.

