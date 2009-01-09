'Geleceğim belirsiz'



Fenerbahçe Kaptanı Alex de Souza, takımdaki geleceğinin henüz belli olmadığını söyledi. Brezilyalı yıldız, görüşmelerin sürdüğünü ve transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceğini belirtti.





Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Brezilyalı yıldızı ve kaptanı Alex de Souza, takımdaki geleceğinin henüz belli olmadığını, ancak Türkiye'de ailece mutlu olduklarını söyledi.



Kendisine ait internet sitesinde açıklamada bulunan Alex, 2004 yılında ilk kez geldiğinde Türkiye ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını belirtirken, ''Geldim, tanıdım, beğendim ve sevdim. Şu anda, hala devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum, ama ben ve ailem, burada insanların bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyuz'' ifadelerini kullandı.



Alex, takım olarak, hedeflerini gerçekleştirebilmek için 2009 yılına hızlı girdiklerini kaydederek, ''Sezona kötü başlamış, sonrasında ise toparlamış ve eksiklerimizi telafi etmiştik. İkinci yarıda böyle bir lüksümüz yok. O nedenle, iyi başlamalıyız ve son haftalardaki çıkışımızı sürdürmeye devam etmeliyiz'' şeklinde görüş belirtti.

