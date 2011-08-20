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Dünya

‘Geleceğe hoşgeldiniz’

Paris'teki Orly Havaalanı’nda çalışmaya başlayan yeni görevli herkesin dikkatini çekiyor.

20 Ağustos 2011 03:00

T24 - Paris'teki Orly Havaalanı’nda çalışmaya başlayan yeni görevli herkesin dikkatini çekiyor.

Sıradan bir insan gibi görünen bu kişi bütün gün olduğu yerde duruyor ve konuşarak yolculara yardımcı oluyor. Bazı meraklı yolcular bu çalışana dokunmak istese de bunda pek başarılı olamıyor. Çünkü, sürekli gülümseyen havaalanı personeli aslında bir hologram. 2 boyutlu hologram kendisiyle konuşulunca selam verebiliyor. ‘İyi yolculuklar dileriz. Bavullarınızı almaya gidebilirsiniz’ diyerek yolcuları karşılayan ışık hüzmesi bir pleksiglas üzerine yansıtılıyor.


Gözleriyle takip ediyor

Önceden kaydedilen görüntüler yüksek çözünürlük kalitesi ile başta çocuklar olmak üzere birçok kişinin ilgisini çekti. Havaalanı yetkisi Didier Leroy ‘Grev yapmayan sürekli gülümseyen hologramlar havacılık sektörünü değiştirecek. Bazı yolcular karşılarında insan benzeri bir teknoloji olmasından ürktüler’ dedi. Korsika’ya giden yolcu Cedric Olivier de ‘Gözleriyle beni takip etmesi tüylerimi diken diken yaptı’ dedi.



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