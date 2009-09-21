Gelabale, Lakers yolunda

NBA'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Los Angeles Lakers, kısa forvet pozisyonunu Mickael Gelabale ile takviye etti.



2005 NBA Draftı'nda Seattle Supersonics tarafından 48. sıradan seçilen Gelabale, NBA kariyeri boyunca 109 maçta 4.5 sayı ve 2.1 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



Amerikan basınında çıkan haberlere göre yaklaşık 825 bin dolarlık bir kontrat önerisini kabul eden Fransız oyuncu, Lakers'ın hazırlık kampına katılacak.



Gelabale, dizinden geçirdiği ciddi sakatlığın ardından geçtiğimiz sezon D-League'de mücadele etmişti.

