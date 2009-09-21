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Spor

Gelabale, Lakers yolunda

NBA'in son şampiyon L.A. Lakers, 4 senedir NBA'de bulunan ve kısa forvet pozisyonunda oynayan Fransız Gelabale ile anlaştı.

21 Eylül 2009 03:00

NBA'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Los Angeles Lakers, kısa forvet pozisyonunu Mickael Gelabale ile takviye etti.

2005 NBA Draftı'nda Seattle Supersonics tarafından 48. sıradan seçilen Gelabale, NBA kariyeri boyunca 109 maçta 4.5 sayı ve 2.1 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre yaklaşık 825 bin dolarlık bir kontrat önerisini kabul eden Fransız oyuncu, Lakers'ın hazırlık kampına katılacak.

Gelabale, dizinden geçirdiği ciddi sakatlığın ardından geçtiğimiz sezon D-League'de mücadele etmişti.

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