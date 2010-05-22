Geithner: Dünya krizle başa çıkabilir

T24- ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, Pekin'e gitmeden önce Washington'da Çin haber ajansı Şinhua'ya verdiği demeçte, ''Avrupa'da şimdi bazı güçlüklerin olduğunu görüyorsunuz. Ancak, bu güçlüklerin üstesinden gelmek için daha güçlü bir konumda olduğumuzu düşünüyorum'' dedi.



ABD ekonomisinin toparlanma gücüne artan güvenden ötürü doların yükseldiğini de belirten Geithner, Stratejik ve Ekonomik Diyalog toplantıları için yarın ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Pekin'e gidecek.



Geithner, ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi ve Çin'in ise en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması nedeniyle iki ülke arasındaki işbirliğinin sağlıklı küresel büyüme için önemli olduğuna işaret etti.



''Çin ve ABD, kapsamlı küresel ekonomik toparlanmaya katkıda bulunmada ihtiyacımız olanı yapıyor'' diyen Geithner, ABD yönetiminin bütçe açığı sorununu halledeceğini ifade etti.



Geithner, ABD ekonomisindeki genişlemeye tüketici harcamalarından ziyade yatırımlar ve ihracatın önderlik ettiğini ve tasarrufların arttığını da belirtti.



ABD, Çin'e, ihracata daha az yaslanması ve ekonomideki büyümesini desteklemek için içeride tüketici harcamalarını artırması çağrısında bulunmuştu.ğunu savundu.